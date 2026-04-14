El destino bonaerense ideal por sus dulces y sus plazas.
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Rawson se consolida como destino turístico en la provincia de Buenos Aires por su Fiesta del Alfajor Artesanal.
El pueblo combina tradición rural, producción local y actividades culturales que convocan visitantes cada año.
Ubicado en el partido de Chacabuco, se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La escapada ofrece gastronomía regional, tranquilidad y contacto con el paisaje pampeano.
En el interior de la provincia de Buenos Aires, una localidad que durante años permaneció fuera del circuito turístico empieza a ganar visibilidad a partir de una propuesta que mezcla identidad y producción local. Se trata de Rawson, un pueblo del partido de Chacabuco que encontró en la Fiesta del Alfajor Artesanal un motor para atraer visitantes y dinamizar su economía.
El evento, que se realiza cada año, reúne a productores, reposteros y emprendedores que presentan sus elaboraciones en una feria abierta, donde el alfajor se convierte en el eje de la experiencia. A lo largo de las jornadas, se suman concursos, espectáculos en vivo y propuestas gastronómicas que reflejan recetas transmitidas en el ámbito familiar. La convocatoria crece edición tras edición y posiciona a Rawson como un destino posible para escapadas de fin de semana.
Qué hacer en Rawson
Más allá de la fiesta, el pueblo ofrece alternativas para quienes buscan bajar el ritmo y recorrer un entorno rural. Las caminatas por calles de tierra, las visitas a plazas y construcciones antiguas, y los recorridos por campos de la llanura pampeana forman parte de una propuesta sencilla pero sostenida en el tiempo. A eso se suma la degustación de platos típicos, donde la producción artesanal ocupa un lugar central. Las celebraciones comunitarias y las ferias locales también funcionan como espacios de encuentro entre vecinos y visitantes.
Dónde queda Rawson
La localidad se ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Chacabuco, a una distancia que ronda los 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su escala y su fisonomía responden al modelo de pueblo rural, con casas bajas y una trama urbana que conserva rasgos históricos.
Cómo llegar a Rawson
El acceso principal desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza por la Ruta Nacional 7, con conexión a la Ruta Provincial 51. El trayecto demanda alrededor de dos horas y diez minutos en auto, con tramos de autopista que facilitan el viaje. Esa cercanía convierte a Rawson en una opción resolutiva para quienes buscan una salida breve sin alejarse demasiado del área metropolitana.