Escapada por Buenos Aires: el pueblo con los alfajores artesanales más ricos de la región Rawson, en el partido de Chacabuco, es el destino ideal para pasear un fin de semana sumando un postre rico y tradicional para acompañar los mates. Por + Seguir en







El destino bonaerense ideal por sus dulces y sus plazas. Facebook Rawson Buenos Aires

Rawson se consolida como destino turístico en la provincia de Buenos Aires por su Fiesta del Alfajor Artesanal.





El pueblo combina tradición rural, producción local y actividades culturales que convocan visitantes cada año.





Ubicado en el partido de Chacabuco, se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.





La escapada ofrece gastronomía regional, tranquilidad y contacto con el paisaje pampeano. En el interior de la provincia de Buenos Aires, una localidad que durante años permaneció fuera del circuito turístico empieza a ganar visibilidad a partir de una propuesta que mezcla identidad y producción local. Se trata de Rawson, un pueblo del partido de Chacabuco que encontró en la Fiesta del Alfajor Artesanal un motor para atraer visitantes y dinamizar su economía.

El evento, que se realiza cada año, reúne a productores, reposteros y emprendedores que presentan sus elaboraciones en una feria abierta, donde el alfajor se convierte en el eje de la experiencia. A lo largo de las jornadas, se suman concursos, espectáculos en vivo y propuestas gastronómicas que reflejan recetas transmitidas en el ámbito familiar. La convocatoria crece edición tras edición y posiciona a Rawson como un destino posible para escapadas de fin de semana.

Rawson Buenos Aires.jpg Qué hacer en Rawson Más allá de la fiesta, el pueblo ofrece alternativas para quienes buscan bajar el ritmo y recorrer un entorno rural. Las caminatas por calles de tierra, las visitas a plazas y construcciones antiguas, y los recorridos por campos de la llanura pampeana forman parte de una propuesta sencilla pero sostenida en el tiempo. A eso se suma la degustación de platos típicos, donde la producción artesanal ocupa un lugar central. Las celebraciones comunitarias y las ferias locales también funcionan como espacios de encuentro entre vecinos y visitantes.

Rawson, Provincia de Buenos Aires (1) Facebook Conociendo Pueblos Dónde queda Rawson La localidad se ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Chacabuco, a una distancia que ronda los 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su escala y su fisonomía responden al modelo de pueblo rural, con casas bajas y una trama urbana que conserva rasgos históricos.