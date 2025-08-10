10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los materiales que podés reciclar y dónde debés dejar los residuos

No todo lo que parece reciclable lo es, y muchas veces, por desconocimiento, se terminan contaminando materiales que sí podrían aprovecharse.

Por
Uno por uno: Los objetos que pueden reciclarse

Uno por uno: Los objetos que pueden reciclarse

Cada vez más personas se suman a la movida del reciclaje, un hábito que no solo contribuye al cuidado del planeta, sino que también permite reducir significativamente la cantidad de residuos que se generan en el hogar. Sin embargo, todavía persisten muchas dudas sobre qué se puede reciclar y cómo hacerlo correctamente.

Un clásico: las milanesas, pero con un empanado original y mucho más sano
Te puede interesar:

Ni pan rallado ni harina: el ingrediente secreto para empanar tus milanesas y que queden perfectas

Separar los residuos es un paso clave, pero también lo es conocer los materiales que realmente pueden tener una segunda vida útil. En los siguientes párrafos vas a encontrar un listado claro con los principales materiales que podés reciclar y además te contamos dónde podés llevarlos o cómo gestionarlos según las opciones disponibles en tu barrio.

Qué reciclar y dónde hacerlo según el material

reciclarrr.jpg

Algunos de los materiales que pueden reciclarse incluyen aparatos electrónicos, pilas, envases ligeros, vidrio, cartón, muebles, aceite de cocina usado y tarjetas bancarias.

Por otro lado, entre los elementos que no pueden reciclarse están las bombillas, medicamentos, tubos de pasta dental, encendedores desechables, envoltorios plásticos de alimentos y envases serigrafiados.

Los envases ligeros, el cartón y el vidrio constituyen la base de los sistemas de separación de residuos en todo el mundo. En general, se utiliza un código de colores para los contenedores: amarillo para envases ligeros, azul para cartón y verde para vidrio. Por otro lado, según la información que proporciona Ecoembes, muebles viejos y colchones deben llevarse al punto limpio, donde la madera y el aglomerado pueden reutilizarse para fabricar compost o nuevos muebles.

Respecto a los medicamentos vencidos o en desuso, no deben tirarse en la basura común, el inodoro ni el desagüe debido a que contienen sustancias químicas que pueden contaminar. Aunque no pueden reciclarse según la normativa actual, sus cajas, envases y blísteres sí, y deben depositarse en los puntos SIGRE que se encuentran en todas las farmacias.

El aceite usado de cocina, si se desecha con la basura no reciclable o se vierte por el desagüe, puede ocasionar problemas en el tratamiento de residuos o en las plantas depuradoras, ya que separarlo del agua resulta muy complejo. La Fundación Aquae recomienda guardarlo en un envase de plástico y llevarlo al punto limpio o a contenedores específicos, ya que puede reutilizarse para producir biodiésel o jabones.

En el pasado, los aerosoles estaban hechos de hierro, pero actualmente se fabrican de aluminio, por lo que deben depositarse en el contenedor amarillo. Eso sí, es esencial vaciarlos completamente para eliminar restos de productos químicos. Los productos como pinturas, disolventes e insecticidas deben llevarse también al punto limpio, no porque puedan reciclarse, sino por su toxicidad. Según Fundación Aquae, los insecticidas son especialmente peligrosos ya que generan altas emisiones en sistemas de recolección y saneamiento público.

Noticias relacionadas

Este ingrediente no solo añade un matiz dulce y exótico sin recurrir al azúcar, sino que también aporta beneficios nutricionales que potencian el valor de la infusión.

Cómo podés hacer que el mate caliente más todo tu cuerpo con un simple yuyo: hay varias opciones

Estos dos sitios son ideales para tomar unos buenos tragos.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomar tragos deliciosos

El estrés generado por la presión social de seguir contenidos en vivo puede afectar negativamente la salud mental, provocando ansiedad y dificultando la relajación necesaria para un buen descanso nocturno.

Un médico advirtió sobre los riesgos de ver la televisión a altas horas de la noche

Existen momentos del día donde tenemos más claridad para tomar decisiones.

Cuál es el mejor momento del día para tomar decisiones importantes

La mirada monocolor se instala como una alternativa para quienes buscan destacar sin recurrir a combinaciones muy elaboradas.

Esta es la nueva moda en el maquillaje facial que recuerda a otras épocas y te hará destacar en cualquier evento

Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

Advierten que cerraron 16.000 kioscos en el último año en Argentina.

Advierten que cerraron 16.000 kioscos en Argentina en el último año: ya hay menos de 100.000

Hace 18 minutos
El estremecedor relato de la última persona que vio con vida al adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

El estremecedor relato de la última persona que vio con vida al adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 24 minutos
Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. 

La Luna en Piscis pide rendirse: los tres signos más golpeados emocionalmente

Hace 41 minutos
Durante La Noche de las Jugueterías, el ticket promedio se situó entre los $20.000 y $25.000.

Día del Niño: las estrategias de la industria del juguete para repuntar el consumo

Hace 49 minutos
Un clásico: las milanesas, pero con un empanado original y mucho más sano

Ni pan rallado ni harina: el ingrediente secreto para empanar tus milanesas y que queden perfectas

Hace 1 hora