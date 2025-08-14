En 40 minutos: cómo hacer unas deliciosas galletitas con chips de chocolate

Cuando llega la hora del mate, no hay nada mejor que tener algo rico, dulce y recién hecho para acompañarlo. Mucho mejor si es casero y los ambientes quedan impregnados con el olorcito de la preparación que recién sacaste del horno, como unas deliciosas galletitas con chips de chocolate.
Esta receta es una de las más populares en cualquier panadería, almacén y supermercado. Sin embargo, pocas personas saben que hacerlas en casa es rápido y súper fácil: llevan muy pocos ingredientes y apenas unos 15 minutos de horno. Además, se puede hacer con harina leudante, lo que te evita lidiar con el polvo de hornear si no te das mucha maña en la cocina.
La clave es comprar unos ricos chips de chocolate, o conseguir un chocolate que te guste y cortarlo en trocitos pequeños. Una vez que pruebes esta versión casera, vas a quedar encantado y no vas a querer volver a las galletitas compradas.
Galletitas con chips de chocolate
Freepik
Cómo hacer galletitas con chips de chocolate
Esta receta solo toma unos 40 minutos y rinde entre 20 y 24 galletitas.