En 40 minutos: cómo hacer unas deliciosas galletitas con chips de chocolate Es una de las recetas más populares en panaderías y supermercados, pero se puede preparar en casa de manera simple, rápida y fácil. Cuando las pruebes, no vas a volver a las compradas. Por







Estas galletitas llevan muy pocos ingredientes. Freepik

Cuando llega la hora del mate, no hay nada mejor que tener algo rico, dulce y recién hecho para acompañarlo. Mucho mejor si es casero y los ambientes quedan impregnados con el olorcito de la preparación que recién sacaste del horno, como unas deliciosas galletitas con chips de chocolate.

Esta receta es una de las más populares en cualquier panadería, almacén y supermercado. Sin embargo, pocas personas saben que hacerlas en casa es rápido y súper fácil: llevan muy pocos ingredientes y apenas unos 15 minutos de horno. Además, se puede hacer con harina leudante, lo que te evita lidiar con el polvo de hornear si no te das mucha maña en la cocina.

La clave es comprar unos ricos chips de chocolate, o conseguir un chocolate que te guste y cortarlo en trocitos pequeños. Una vez que pruebes esta versión casera, vas a quedar encantado y no vas a querer volver a las galletitas compradas.

Galletitas con chips de chocolate Freepik Cómo hacer galletitas con chips de chocolate Esta receta solo toma unos 40 minutos y rinde entre 20 y 24 galletitas.

Ingredientes 75 gramos de azúcar.

60 gramos de manteca.

1 huevo.

1 chorrito de esencia de vainilla.

230 gramos de harina leudante.

Chips de chocolate, cantidad necesaria.

Preparación Derretir la manteca en una olla o en el microondas. En un bol, mezclar la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta que quede todo bien integrado. Añadir el huevo y batir hasta integrar. Tamizar la harina, agregarla e integrar hasta que se forme una masa (la última parte puede hacerse con las manos). Agregar los chips de chocolate e integrarlos. Reservar la masa en la heladera. Precalentar el horno a temperatura media. Enmantecar y enharinar una placa o bandeja para horno. Tomar bolitas de masa, aplastarlas y darles forma de galletitas con la mano. Llevarlas a horno medio por unos 15 minutos, hasta que estén doradas por abajo y blanquitas por arriba, ¡y listo! Ya tenés tus galletitas con chips de chocolate.