25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

En este pasadizo secreto del Teatro Colón podés merendar y no todos lo conocen: cómo llegar

Hoy, este corredor se conserva como parte del patrimonio histórico y mantiene su atmósfera de época: pisos de mosaico originales, muros de mármol, luminarias antiguas y un silencio particular que contrasta con el bullicio del centro porteño.

Por
El ambiente es tranquilo

El ambiente es tranquilo, la atención es cuidada y la combinación de arquitectura, patrimonio y gastronomía lo convierten en una propuesta que vale la pena descubrir al menos una vez.

  • Un pasadizo oculto dentro del Teatro Colón.
  • Ubicado frente a las boleterías, conecta Viamonte con Arturo Toscanini.
  • Espacio histórico diseñado por Francisco Tamburini.
  • Funcionaba para que las mujeres llegaran sin mojarse en días de lluvia

En un pasadizo secreto del Teatro Colón existe una confitería casi oculta que ofrece un menú de té, café y pastelería en un entorno patrimonial único y no todos lo conocen: ¿cómo llegar?

Navarro ofrece tradición y naturaleza a pocos kilómetros de CABA.
Te puede interesar:

Tiene una laguna natural, está cerca de Buenos Aires y es un pueblo donde se respira tradición gauchesca

Acá te contamos cuánto cuesta merendar, cómo llegar, cuál es su historia y cómo reservar pues si pensabas que conocías cada rincón del famoso espacio teatral, probablemente te falte uno: un corredor histórico y escondido que funciona como acceso interno y que hoy alberga una propuesta gastronómica.

Ubicado frente a las boleterías y camuflado entre los pasillos de mármol, este sector combina historia, arquitectura y gastronomía en una de las edificaciones más emblemáticas de Buenos Aires. Es una parada ideal para turistas, amantes del arte y locales que quieran vivir una experiencia distinta: merendar dentro del Colón, uno de los teatros líricos más prestigiosos del mundo. Originalmente, este lugar tenía un propósito práctico: permitir que mujeres de alto perfil pudieran descender de los carruajes sin mojarse en días de lluvia y entrar directamente al teatro, pero con el tiempo surgió una historia paralela.

cafe teatro colon

Cómo es el café del Teatro Colón que pocos conocen

A cargo de Blue Pasaje de los Carruajes, la confitería del Pasaje de los Carruajes propone una carta completa que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena, con platos frescos y pastelería artesanal. El sitio oculto comunica la calle Viamonte con la calle Arturo Toscanini y fue diseñado por el arquitecto italiano Francisco Tamburini, el mismo responsable de varios edificios clave de la Argentina.

Pero su propuesta estrella es el High Tea Colón, una merienda completa para compartir que se convirtió en uno de los programas favoritos entre quienes buscan planes diferentes en el centro porteño.

¿Cuánto cuesta merendar en el Pasaje de los Carruajes?

High Tea Colón – $70.000 (para compartir)

  • Incluye una selección de productos dulces y salados pensados para disfrutar sin apuro:
  • Scon casero con mermelada y queso crema
  • Selección de sanguchitos (fosforitos, medialunas rellenas y sándwiches de miga)
  • 2 cookies de cacao y avellana
  • 2 mini budines artesanales
  • 2 alfajores clásicos
  • 2 petit gateau estilo francés
  • 2 infusiones a elección (té, café o chocolatada)
  • 2 jugos de naranja exprimida
  • Opcional:
  • Copa de espumante.

Este menú es abundante y está pensado para dos personas. Es uno de los más elegidos porque combina variedad, calidad y la experiencia de estar dentro del Teatro Colón. Además del High Tea, también se puede ordenar a la carta: cafés especiales, tostados, tartas, ensaladas, platos principales y postres.

Los domingos por la tarde el Pasaje suma una propuesta cultural: un mini show de música clásica, con instrumentos en vivo que acompañan la merienda y destacan la identidad artística del teatro. Es una opción muy buscada por quienes quieren vivir el Colón de forma más íntima, sin necesidad de asistir a una función.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Praia dos Naufragados, en el sur de Florianópolis, es una playa tranquila y poco masificada, accesible solo por un sendero selvático de 40 a 60 minutos

Esta playa de Brasil no es muy visitada, tiene una naturaleza única y queda cerca de Argentina: cuál es y cómo llegar

En Córdoba hay un pueblo desconocido  con playas naturales perfectas para descansar.

Viajar a Córdoba: el pueblito desconocido con playas naturales perfectas

Su riqueza cultural se destaca por haber sido una de las postas del Camino Real.

Turismo en Argentina: el pueblito secreto con balnearios hermosos que tienen asadores

Se encuentra en un lugar emblemático de Buenos Aires.

Fue un pasaje de carruajes y hoy genera una tradición de merienda única: cuál es

Pippo es reconocido por sus sabrosas pastas y la variedad de sus salsas. 

El bodegón barato de Buenos Aires donde se puede comer ñoquis por $7.500

play

Fin de semana extralargo: casi 1,7 millones de turistas se movilizaron por todo el país

Rating Cero

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

De Brito presentó a Denise Dumas.

Ángel de Brito presentó a la nueva angelita de LAM: quién es la famosa

Diego Maradona falleció a pocos días de haber cumplido los 60 años en su country en Benavidez

Se estrena una nueva serie animada sobre Diego Maradona: todos los detalles

Desapariciones, secretos ocultos y vínculos turbios son el hilo conductor de estas historias adictivas.
play

Dos series en Netflix que tenés que ver si te gustó La bestia en mí

últimas noticias

La tradición judía desde una estética cotidiana.

El café de Palermo que resignifica la cocina judía desde la mañana hasta el atardecer

Hace 14 minutos
Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Hace 23 minutos
Según el gobierno de Estados Unidos, falta poco para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: avanzan las negociaciones, pero todavía faltan detalles

Hace 27 minutos
El vuelco dejó dos muertos y al menos 44 heridos de distinta gravedad.

El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo"

Hace 33 minutos
De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

Hace 35 minutos