El truco perfecto para limpiar la mochila de la escuela de los más chicos

Hay quienes eligen directamente meter la mochila al lavarropas, pero no todas son resistentes a ese tipo de lavado, o algunas personas quizás no cuentan con este electrodoméstico. Pero eso no implica que la mochila del colegio no se pueda limpiar, ya que hay un truco muy sencillo y efectivo, utilizando solo agua y jabón o detergente.

Mochila escolar colegio chicos Las mochilas escolares pueden acumular gérmenes y bacterias perjudiciales para los chicos.

Cómo limpiar una mochila

Materiales

Jabón neutro o detergente

Cepillo

Esponja

Toallas

Agua

Procedimiento

Vaciar la mochila Llenar un recipiente con agua fría y unas gotas de jabón neutro o detergente y mezclar bien Humedecer una esponja en ese líquido y pasarla por la superficie externa de la mochila Con un cepillo, frotar suavemente las manchas y aquellas zonas muy sucias Repetir el proceso con el interior de la mochila Si es resistente al agua, enjuagarla; de lo contrario utilizar un trapo limpio apenas húmedo para eliminar los restos de jabón Para secarla, poner la mochila entre dos toallas y presionar para absorber el exceso de agua Por última, colgarla al aire libre pero evitando el sol directo para que no se destiña