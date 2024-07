Cuidado: la manera en la que no tenés que limpiar la tostadora eléctrica

Cómo no limpiar la tostadora

Se suele decir que cada persona tiene sus propios métodos a la hora de limpiar y es cierto, cada uno encuentra su mejor manera. A veces, la inspiración surge de videos virales. Sin embargo, hay muchos casos en los que estos videos son incorrectos, debido a que si bien no hay una ciencia cierta para limpiar, sí hay formas de no hacerlo.

En este caso, el ejemplo es la tostadora . Se trata de un aparato muy útil ya que tuesta los panes para hacer tostadas, sándwiches o simplemente pan tostado para acompañar las pastas. Pero como todo electrodoméstico necesita sus cuidados , incluso si no se usara tan seguido.

En ese sentido, recientemente se viralizó un video que recomendaba una manera de limpiarla, catalogada como la mejor forma de hacerlo. Pero más allá de la gran cantidad de reproducciones que alcanzó rápidamente, el truco propuesto está mal y puede poner en peligro la salud de las personas. No siempre confiar en los virales...

Tostadora Si la tostadora está sucia, NO la limpies con este peligroso método viral. El Plural

El truco que no hay que hacer para limpiar la tostadora eléctrica

El método viral consiste en mojarla con agua, ya que de esta forma se eliminarían absolutamente todos los restos y migas que se encuentren gracias a que el agua llega a donde no llegan las manos. Sin embargo, las tostadoras, como varios otros electrodomésticos, no están preparados para tener contacto con ella, y menos ser sumergidas.

De hecho, lavarla con agua no solo podría arruinar el aparato, sino que también podría generar cortocircuitos o hasta electrocutar a una persona. Incluso, en caso de no quedar bien seca, se generaría moho producto de la humedad que arruinaría los panes que luego quieran ser tostados.

Por eso es que no hay que utilizar este truco, por más viral que se haya vuelto. La mejor manera de limpiar una tostadora es hacerlo manualmente, estando desenchufada y en seco. Se puede dar vuelta y sacudir bien para que caigan todas las migas, y en todo caso, pasarle una servilleta para quitar algún resto de las rejillas. Garantizar siempre que no esté conectada para que no tenga corriente eléctrica.