 El truco perfecto para cocinar un bife y que quede extra jugoso.

No siempre se tiene la oportunidad de salir a comer en algún restaurante o bodegón, por lo que la opción de cocinar en el hogar es la alternativa más segura y más rápida. Sin embargo, no siempre se logra el sabor deseado o no sale como se espera, tal como ocurre con el bife, que no siempre sale jugoso como en los locales gastronómicos.