El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Una carta renovada, platos abundantes y sabores que recorren Perú de punta a punta definen la propuesta de Tanta, el restaurante del chef Gastón Acurio en Retiro. Clásicos reinterpretados, opciones ideales para compartir y una coctelería de autor convierten a este restaurante en una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica peruana auténtica y moderna.

Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

Tanta, el restaurante del célebre chef peruano Gastón Acurio, se reafirma como un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires con la renovación de su carta. Ubicado en el barrio de Retiro, este cálido y elegante espacio invita a los comensales a disfrutar de una experiencia culinaria única, donde los sabores auténticos del Perú se fusionan con influencias internacionales y un toque contemporáneo.

Qué pedir en Tanta

El nuevo menú es una celebración de la diversidad gastronómica peruana, con opciones ideales para compartir. En la sección de piqueos destacan las Súper Gyozas rellenas de pollo con salsa Tokio, los wantanes de langostinos estilo chifa y las Wings Pop Broster, bañadas en una irresistible salsa coreano-limeña que combina lo dulce y lo picante. El Tiradito Chifero, con trucha en leche de tigre chifera, tamarindo y sésamo, aporta un toque fresco y original.

Los clásicos peruanos también tienen su lugar. El saltado criollo, disponible con pollo o lomo fino de res, es una explosión de sabores tradicionales acompañados de papas amarillas fritas y arroz con choclo. El cebiche limeño tradicional al ají limo y el tiradito dos cremas, con ají amarillo y rocoto, son imperdibles para los amantes de la cocina marina. Además, el Piqueo Criollo Tanta ofrece una selección recomendada para compartir, que incluye tamalito verde, papa rellena y anticuchos.

En cuanto a las pastas, Tanta sorprende con propuestas como los ravioles de los Andes, rellenos de choclo y bañados en mantequilla con huacatay; los coditos con milanesa Huancayo Napoli, y los tallarines caseros con pesto limeño y un toque de huancaína.

Tanta - pasta (1) (1)

El apartado "Los Platos de Tanta" presenta creaciones como el Chanchito Taiwán, crocante y glaseado en miel spicy, acompañado de huevo frito y chaufa blanco; el Asado de la Abuela, tierno y jugoso, servido con puré de papa amarilla; el risotto de chupe con arvejas y choclo en salsa, o la trucha a la Meunier con papas doradas y croutones.

La experiencia se completa con una coctelería de autor donde el pisco brilla como protagonista, junto a una cuidada selección de vinos locales e importados.

Tanta - platos nueva carta 2

Tanta no solo es un homenaje a la rica tradición culinaria peruana, sino también un lugar donde cada plato cuenta una historia. Con esta nueva carta, el restaurante reafirma su compromiso por brindar una experiencia gastronómica inolvidable.

Dónde queda Tanta

Tanta se encuentra en Esmeralda 938, Retiro.

