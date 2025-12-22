Qué se sabe sobre la muerte de James Ransone, el actor de IT y The Wire

El reconocido actor de 46 años fue encontrado muerto en Los Ángeles y la Justicia determinó que se suicidó. En el lugar no existían indicios de sospecha de ningún hecho delito.

El mundo del espectáculo mundial aún está consternado por la muerte del actor James Ransone , reconocido por sus intensas interpretaciones en cine y televisión. El artista fue encontrado sin vida en Los Ángeles. ¿Qué se sabe de la causa hasta el momento?

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia privada tras recibir un llamado de alerta, donde se determinó que no existían indicios de sospecha de ningún delito en el lugar del hallazgo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la causa del deceso fue calificada como un “suicidio por ahorcamiento”.

Si bien hasta el momento no trascendió algún tipo de motivo específico que desencadenó la decisión, Ransone sí habló públicamente de momentos muy difíciles.

Según reveló, fue adicto a la heroína, que logró superar a los 28 años. En 2021, además, reveló que era sobreviviente de abuso sexual, un hecho ocurrido cuando tenía 13 años y que, según denunció, no fue investigado por la policía del condado de Baltimore.

Ahora, tras su muerte, su esposa, Jamie McPhee, decidió transformar el dolor en una acción solidaria: impulsó una campaña de recaudación de fondos a beneficio de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), con el objetivo de promover la prevención y el acompañamiento en salud mental, por lo que se podría suponer que atravesaba algunas situaciones de salud mental que lo llevaron a tomar la drástica medida.

James Ransone

La despedida de Jamie McPhee, la esposa de James Ransone

Además de impulsar una campaña para la prevención y acompañamiento en salud mental, Jamie McPhee, utilizó sus redes sociales para despedir a su esposo, el reconocido actor de Hollywood, James Ransone.

“Te dije que te he amado mil veces y sé que te amaré de nuevo. Me dijiste que necesito ser más como tú y que tú necesitas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, escribió junto a una foto con su esposo mientras estaba embarazada.

James Ransone esposa Instagram

McPhee comenzó su relación con el actor al poco tiempo de la ruptura de este con Chloë Sevingny en 2008. Si bien la pareja no se mostraba mucho en la alfombra roja, supieron armar una familia y se convirtieron padres de Jack y Violet.