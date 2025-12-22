22 de diciembre de 2025 Inicio
Se incendió un local de ropa y un hotel en Once: al menos 12 personas internadas

Entre los heridos hay siete menores de edad. Las llamas iniciaron en un comercio a metros de la calle Corrientes y se extendió hacia dos edificios más. El SAME atendió a más de 40 heridos.

Se registró un incendio en Once.

Al menos 42 personas debieron ser asistidas por un grupo de médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), luego de que se desatara un voraz incendio en un comercio de ropa y un hotel en el barrio porteño de Balvanera.

El hecho se registró sobre la calle Juan José Paso al 400, entre Avenida Corrientes y Lavalle, donde el fuego se originó en un comercio de ropa, que luego se extendió a un hotel. Fuentes del SAME señalaron a C5N que siete de las personas asistidas son menores de edad.

En tal sentido, detallaron que 30 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras 12 debieron ser trasladadas a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia.

En tanto, el director del SAME, Alberto Crescenti, destacó que no se registraron muertos y advirtió sobre la magnitud del incendio. "No tenemos que lamentar ninguna víctima. Inhalaron humo porque prácticamente el humo estaba en toda la manzana. No hay nadie en estado crítico. Fue un incendio de gran magnitud. Hubo 30 móviles en el lugar", marcó en diálogo con TN.

Por su parte, el periodista Leonardo García señaló en De Una, por C5N, subrayó el operativo en la zona: "Hubo una autoevacuación muy rápida. Los bomberos trataban de enfriar el lugar, que tenía mucha cantidad de tela. Muchas prendas de vestir se prendieron fuego".

También expuso el desasosiego por las condiciones de los lugares afectados. "La preocupación pasa por saber qué ocurrirá con las familias porque se entiende que por lo pronto, no podrán volver al hotel, además de cómo queda la estructura del local", expresó.

