El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

Con una propuesta que cruza el tapeo ibérico, la coctelería clásica y un clima relajado que invita a quedarse, Bilbao se consolida como un punto de encuentro gastronómico para disfrutar a toda hora de la jornada.

Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

Ubicado en la emblemática esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española con una mirada actual y porteña. Su identidad se apoya en la cultura del compartir: platos pensados para pedir variedad y sorprenderse con sabores nuevos, copas que se renuevan y una carta versátil que acompaña desde el desayuno hasta la cena.

Con una ambientación cálida que remite a los bares clásicos de antaño y un deck ideal para aprovechar los días de buen clima, Bilbao propone una experiencia relajada, donde el ritual del tapeo se disfruta en clave informal pero sin perder de vista la calidad de los productos y sus sabores bien definidos.

Qué pedir en Bilbao

La jornada puede comenzar temprano con sus desayunos y ofrecer una pausa por la tarde para las meriendas, donde los huevos tienen un rol protagónico. El Desayuno Americano incluye tostadas de pan de molde casero con manteca artesanal, bacon crocante y huevos a elección, con jugo de naranja natural, bebida caliente y frutas. El Desayuno Avocado suma mousse de palta, semillas de sésamo, queso crema y dip picante, en una versión más fresca y equilibrada. También sorprende la propuesta de croissants con variedad de rellenos: trucha ahumada, jamón y queso, burrata, cheese cake y dulce de leche además de sus limonadas preparadas con base de almíbar.

Bilbao - Tapeo con buñuelos

A lo largo del día, el fuerte de la casa son las tapas de inspiración española: tortillas babé (clásica, de chorizo, de jamón ibérico o de acelga con cebolla caramelizada), papas bravas con salsa brava casera, chipirones al vino blanco, gambas al ajillo, croquetas de jamón ibérico, boquerones con mousse de palta y tablas de quesos y embutidos. De lunes a viernes, el after office suma atractivo con promociones 2x1 en cócteles y cervezas con tapas, disponibles entre las 17 y las 20 h.

La carta líquida acompaña cada momento con vermouths —destacándose el Vermouth Bilbao de la casa—, aperitivos, cócteles tradicionales, reversionados y de autor como El Corazón de Bilbao. Para cerrar, también hay platos principales —como la milanesa de bife de chorizo para compartir y los risottos de langostinos y de hongos de pino, además de opciones de ensaladas frescas, ideales para los días de calor— y postres clásicos de la cultura española como la crema catalana.

BILBAO - Barra

Dónde queda Bilbao

El restaurante y bar de tapas Bilbao está ubicado en Thames 1795, esquina Costa Rica, Palermo. Abre de lunes a domingos de 10 a 02 h.

