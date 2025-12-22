Mesa navideña económica: ideas para hacer vitel toné, pollo, ensaladas y pan dulce sin gastar de más

La llegada de la Navidad y el Año Nuevo trae consigo el tradicional recetario de comidas para disfrutar en familia. Tomá nota para reversionar los platos típicos de una manera sencilla y barata.

Navidad y Año Nuevo suelen llegar con mesas largas y familias numerosas, pero atención: la cantidad de comensales no debe asustar a tu bolsillo. Existen un montón de opciones para reversionar los típicos platos tradicionales de las Fiestas y así seguir celebrando en familia sin que pierdan su sabor tradicional.

Con solo algunos ajustes es posible mantener el menú y adaptar los platos clásicos con ingredientes más accesibles, rendidores y también fáciles de conseguir. Desde el infaltable vitel toné hasta el pan dulce, estas alternativas permiten celebrar sin excesos y con mucha creatividad.

El vitel toné es uno de los platos estrella de las Fiestas, pero el peceto suele ser uno de los cortes más caros. Una opción económica es reemplazarlo por nalga, cuadrada o incluso roast beef , bien hervidos y cortados finos. Si bien el sabor no es 100% igual, al momento de cocinarlo se lo puede cortar en rodajas finas para que tenga una apariencia similar.

Para la salsa, que lleva alcaparras, anchoas, atún y crema, también está la posibilidad de reducir la cantidad de mayonesa y estirarla con caldo de cocción , un chorrito de leche o yogur natural , manteniendo el sabor con anchoas o alcaparras en menor cantidad. El resultado es una versión más liviana y rendidora, ideal para compartir.

Cabe recordar que tanto las alcaparras como las anchoas son opcionales. En caso de desistir de su uso, también se estaría ahorrando y con usar atún desmenuzado (no necesariamente lomito) ya se alcanzaría un sabor muy parecido.

Ensaladas frescas y rendidoras

Las ensaladas siguen siendo aliadas clave en el verano y también son excelentes guarniciones para el asado, para quienes optan por prender la parrilla o cualquier tipo de carne al horno. Las combinaciones que incluyan papa, zanahoria, arroz o lentejas son económicas y permiten preparar grandes cantidades.

Asimismo, una ensalada rusa clásica, una de arroz con arvejas y huevo o una de lentejas con cebolla y huevo duro pueden resolverse con pocos ingredientes y acompañar cualquier plato principal. Incluso, si vas a preparar ensalada con verdes, la lechuga capuchina siempre es buena opción porque es la más económica de todas sus variedades.

ensalada

Y otra buena opción para salir de la rutina es usar las bandejitas que se venden en muchas verdulerías: suelen rondar los $2.000 e incluyen ingredientes como rabanitos, lechuga, zanahoria rallada y cebolla morada o blanca. Lavándolas bien y agregando unos tomates, se forma un plato bien completo y saludable.

Para sumar frescura, alcanza con agregar un toque de limón, aceite y/o vinagre. Todo a gusto, claro.

Conocé opciones variadas y rendidoras:

Papa, huevo y zanahoria con mayonesa

Lechuga y tomate

Lechuga, tomate y cebolla

Lechuga, tomate y zanahoria

Tomate y orégano

Papa, perejil y mayonesa

Zanahoria y huevo

Huevos y pollo: proteínas amigas del bolsillo

El huevo es uno de los alimentos más económicos y versátiles. Uno de los platos más tradicionales para las fiestas son los famosos huevos rellenos, cuyo interior pueden ser con distintos ingredientes:

Guacamole

Pollo y palta

Zanahoria y remolacha

Pasta de ciboulette

Atún y crema (para quienes estén en plan ahorro, es posible usar atún desmenuzado o bien restos de pollo y también es posible reemplazar la crema por la mayonesa)

huevos rellenos

El pollo, por su parte, sigue siendo una de las carnes más accesibles. Puede prepararse a la parrilla, al horno, desmenuzado para ensaladas frías, para comer en sanguchitos o también en escabeche, una opción ideal para hacer con anticipación y servir frío en la mesa navideña. En cuanto a los cortes, siempre las alitas o la pata y muslo son buenas variantes para evitar pollo entero o la pechuga, que son más caros.

pata muslo Comer pata y muslo puede resultar más económico que un pollo completo o pechuga.

Pan dulce casero o intervenido

El pan dulce es protagonista de los postres, pero comprarlo en las panaderías tradicionales puede ser costoso. Una alternativa es hacerlo en casa, con frutas abrillantadas económicas o incluso reemplazarlas por pasas, maní, cáscaras de naranja o chips de chocolate; opciones más económicas en comparación a los frutos secos también.

100 grs pasas de uva: entre $700 y más de $1300

entre 100 grs de maní: entre $500 y $2.000

100 grs de chips de chocolate : $1.100 y $1.700

1 kilo de naranja: entre $1.000 y $4.000

Otra opción es “intervenir” un pan dulce simple agregándole glasé casero, dulce de leche o bien bañarlo con chocolate para darle un toque especial sin gastar de más.