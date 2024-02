El restaurante de Buenos Aires que hace platos peruanos económicos

No solo captura la esencia de la rica herencia gastronómica del Perú, sino que también lo hace de manera asequible.

Este establecimiento singular, llamado La Conga , no solo captura la esencia de la rica herencia gastronómica de Perú , sino que también lo hace de manera asequible, ofreciendo una experiencia auténtica a los amantes de la comida sin comprometer sus bolsillos.

Este enfoque innovador no solo satisface los deseos culinarios de aquellos que buscan sabores auténticos, sino que también desafía la noción de que la excelencia gastronómica debe ir acompañada de un precio elevado.

Peru Este enfoque innovador desafía la noción de que la excelencia gastronómica. Pexels

Dónde queda el restaurante La Conga

La Conga ubicado en La Rioja 39, en Balvanera, se erige como un faro en la escena culinaria de la capital argentina, demostrando que la exquisitez y la economía pueden converger en un solo plato.

Qué puedo pedir en el restaurante La Conga

En este restaurante, especializado en comida peruana, podés disfrutar de una amplia variedad de platos que capturan la riqueza y diversidad de la gastronomía peruana.

Ceviche: es un plato emblemático de la cocina peruana que generalmente incluye pescado fresco marinado en limón con cebolla roja, ají, maíz y camote.

es un plato emblemático de la cocina peruana que generalmente incluye pescado fresco marinado en limón con cebolla roja, ají, maíz y camote. Lomo Saltado: este es un plato peruano-chino que combina trozos de carne salteados con cebolla, tomate y ají amarillo. Suele servirse con arroz y papas fritas.

este es un plato peruano-chino que combina trozos de carne salteados con cebolla, tomate y ají amarillo. Suele servirse con arroz y papas fritas. Ají de Gallina: es una deliciosa preparación de pollo desmenuzado en una cremosa salsa de ají amarillo y nueces, acompañado de arroz y papas.

es una deliciosa preparación de pollo desmenuzado en una cremosa salsa de ají amarillo y nueces, acompañado de arroz y papas. Anticuchos: son brochetas de carne de res marinadas y asadas, a menudo acompañadas de papas y maíz.

son brochetas de carne de res marinadas y asadas, a menudo acompañadas de papas y maíz. Papa a la Huancaína: este plato consiste en papas cocidas cubiertas con una salsa a base de ají amarillo, queso fresco, leche y galletas.

Cómo llegar al restaurante La Conga

Para quienes no viven en la zona, la opción de ir en auto no es muy recomendable ya que no suele haber lugares disponibles para estacionar en la calle. Por este motivo, el transporte público se convierte en la mejor alternativa. Líneas cercanas: 71, 88 y 105.