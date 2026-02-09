El nuevo espacio gastronómico que redefine el verano en Pinamar Norte Un nuevo punto de encuentro en Pinamar Norte que fusiona naturaleza, cocina contemporánea y una agenda de experiencias pensadas para disfrutar todo el día. Por + Seguir en







En Pinamar Norte acaba de abrir Gagiro, una propuesta que combina gastronomía, diseño y entorno natural en un mismo concepto. A sólo una cuadra de la playa y rodeado de pinos, el espacio fue creado por María Gabriela Galván, Gisela Angio y Romina Diago, tres amigas que apostaron por un proyecto donde la hospitalidad, la estética y la cocina dialogan con el paisaje. El resultado es un lugar pensado para disfrutar desde el desayuno hasta la noche, con música, fuego y una agenda de experiencias que va más allá de lo culinario.

El proyecto se organiza en tres sectores que proponen distintos momentos del día: una playa simulada con arena y barra propia ideal para el after beach; una galería semicubierta que funciona como transición e incluye un VIP para 16 personas destinado a degustaciones y encuentros privados, y un salón principal preparado para cenas, eventos corporativos y presentaciones especiales. En todos los casos, el diseño boho chic, las fibras naturales y la madera acompañan una identidad que busca integrar cocina y entorno.

GAGIRO (17) Qué probar en Gagiro A cargo del chef Santiago del Azar, la carta recorre productos de mar y tierra con una mirada contemporánea. Por la mañana, destacan los desayunos con avocado toast, gravlax, yogures caseros y medialunas. Al mediodía y por la noche, el menú suma entradas para compartir, como tiraditos, arancini, tortilla y provoleta, junto con platos principales que incluyen ojo de bife, pesca fresca del día, risottos, pastas caseras, milanesa y ensaladas.

También hay opciones de menú kids y una sección dulce donde sobresalen la mousse de chocolate salado con ganache de pistachos y el tiramisú de frutos rojos, además de lemon pie, cheesecake con frutos rojos, torta de frutillas y una alternativa keto. La barra acompaña con limonadas artesanales, cócteles clásicos y de autor a cargo del bartender peruano Boris Torres, además de una cuidada selección de vinos.

Los fines de semana, el fogón se convierte en protagonista con cortes al fuego como colita de cuadril, picanha, costillar y vacío, además de frutas asadas. El ritual de la salmuera y las ramas de romero suma un componente visual y sensorial que conecta la tradición argentina con una mirada actual. A esto se suma una agenda activa que incluye DJs, música en vivo, catas, desfiles y eventos junto a marcas, posicionando a Gagiro como uno de los nuevos puntos de referencia del verano en Pinamar Norte.

GAGIRO (26) Dónde queda Gagiro Está en el Boulevard Ameghino 349, Pinamar Norte.