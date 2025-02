El restaurante de Buenos Aires de Christophe Krywonis que hace tremendas delicias

El chef francés Christophe Krywonis se hizo famoso en todo el país gracias a su participación como jurado en los reality shows de cocina MasterChef y Bake Off. La buena noticia es que sus deliciosos platos se pueden probar en vivo y en directo en Mon Poulet, el restaurante que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

La oferta del restaurante incluye otras carnes, postres y comidas vegetarianas, pero la lista no es tan extensa. El objetivo del chef es brindar una experiencia elaborada al detalle y priorizar la calidad por sobre la cantidad. La comida se puede disfrutar en el local o bien optar por la opción de delivery o take away.

Mon Poulet, restaurante de Christophe Krywonis Google Maps

Dónde queda Mon Poulet

Mon Poulet, el restaurante de Christophe Krywonis, queda en la Avenida Federico Lacroze 1724, en el barrio porteño de Las Cañitas, a solo dos cuadras del cruce de la Avenida Olleros y la Avenida Del Libertador. Está abierto todos los días de 10 a 22 horas.

Qué puedo pedir en Mon Poulet

El menú de Mon Poulet incluye todo tipo de delicias, empezando por las entradas: zanahorias asadas con salsa de yogurt y especias, berenjenas en escabeche, chauchas con salsa teriyaki o la tradicional tortilla de papas. También ofrece ensalada de la semana, tarta de zapallito y quiche lorraine.

Entre los platos principales, la estrella es el pollo spiedo a las brasas con papas rotas. Otras opciones son la milanesa de pollo, el pollo al curry con leche de coco y arroz al vapor o las alitas asadas con salsa agridulce. También hay varios sándwiches: vegetariano, de milanesa de pollo, de jamón crudo, de lengua escarlata y de mortadela.

Pollo de Mon Poulet, restaurante de Christophe Krywonis Google Maps

Cómo llegar a Mon Poulet

Llegar al restaurante Mon Poulet en transporte público es muy fácil: queda a dos cuadras de la estación Lisandro de la Torre del tren Mitre y a seis cuadras de la estación Olleros de la línea D de subte. También hay varios colectivos que pasan por la zona, como el 29, 42, 60, 64 y 130, entre otros.