28 de marzo de 2026 Inicio
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El pueblo de Córdoba con paisajes casi vírgenes para conocer en Semana Santa 2026

Un rincón con arroyos cristalinos, tradiciones regionales y celebraciones culturales se posiciona como opción tranquila para una escapada distinta.

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Arroyo y sierras en un entorno natural casi intacto.

Arroyo y sierras en un entorno natural casi intacto.

  • Un pequeño enclave serrano se destaca por su entorno natural con arroyos, cascadas y vegetación autóctona que conservan un carácter poco intervenido.

  • Las propuestas incluyen caminatas, paseos a caballo y recorridos en bicicleta hacia parajes cercanos con paisajes variados.

  • La gastronomía regional y los festejos tradicionales forman parte central de la identidad cultural del destino.

  • La presencia de espacios religiosos y eventos populares refuerzan el perfil turístico vinculado a la fe y las costumbres locales.

Tala Cañada se presenta como un pueblo de Córdoba con paisajes casi vírgenes para conocer durante Semana Santa 2026, combinando naturaleza, tranquilidad y tradiciones en un entorno serrano poco intervenido.

Es apodada como el Jardín de Punilla.
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Este enclave, que antiguamente era conocido como “Las Chacras”, se caracteriza por su ambiente sereno y por la presencia de aromas típicos de la región, como la peperina, el tomillo y el poleo, que forman parte del paisaje cotidiano.

El entorno natural incluye arroyos de aguas transparentes, como Tala Cañada y Las Chacras, junto con una cascada pintoresca que completa un escenario ideal para el descanso y las actividades al aire libre.

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Córdoba suma un destino con identidad propia donde la naturaleza y las tradiciones conviven en un entorno serrano.

Córdoba suma un destino con identidad propia donde la naturaleza y las tradiciones conviven en un entorno serrano.

Dónde queda Tala Cañada

Tala Cañada se ubica en el departamento de Pocho, en la provincia de Córdoba, en una zona serrana que se caracteriza por su geografía natural y su bajo nivel de urbanización.

El pueblo se encuentra rodeado de espinillos y cursos de agua, y mantiene cercanía con otros parajes como Las Sierritas, Río Hondo, Sagrada Familia y El Manantial, lo que permite ampliar el recorrido dentro de la región.

Qué puedo hacer en Tala Cañada

Entre las principales actividades se destacan las caminatas hacia parajes cercanos, que permiten recorrer distintos paisajes serranos y acceder a zonas de gran valor natural.

También son habituales los paseos en bicicleta o a caballo, opciones que se consolidan como parte de la experiencia típica del lugar, en contacto directo con el entorno.

La propuesta se completa con la gastronomía regional, que incluye dulces caseros, pastelitos fritos, vizcacha en escabeche y carne asada, además de celebraciones como el Festival de los Pueblos Unidos, donde se desarrollan jineteadas, danzas folclóricas y espectáculos artísticos, junto con espacios religiosos como la capilla local y la Gruta del Divino Niño.

Cómo llegar a Tala Cañada

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en auto se debe viajar hacia la provincia de Córdoba y luego continuar desde la capital provincial hasta el destino, recorriendo aproximadamente 120 kilómetros por la Ruta Provincial 34, luego la Ruta Provincial 15 hacia Pocho y finalmente la Ruta Provincial 28. El trayecto total puede demandar entre 8 y 10 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

En transporte público, se puede viajar en micro desde Retiro (CABA) hasta Córdoba Capital, en un recorrido que suele durar entre 9 y 11 horas, y luego combinar con servicios locales hacia el departamento de Pocho y Tala Cañada, lo que puede sumar varias horas adicionales según la frecuencia.

Tala Cañada Córdoba
Turismo en Córdoba: arroyos, cascadas y monte nativo definen el paisaje de Tala Cañada en el departamento de Pocho.

Turismo en Córdoba: arroyos, cascadas y monte nativo definen el paisaje de Tala Cañada en el departamento de Pocho.

En avión, se puede volar desde el Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (Córdoba Capital), en un trayecto de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Desde allí, se debe continuar por vía terrestre hasta Tala Cañada, lo que implica cerca de 2 horas adicionales en auto.

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