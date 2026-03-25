25 de marzo de 2026 Inicio
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Ambiente serrano y pura tranquilidad: el pueblo desconocido de Córdoba para ir en Semana Santa 2026

En el sur de las Sierras Grandes, existe un rincón de paz rodeado de aguas cristalinas y senderos naturales, ideal para quienes buscan una escapada de descanso absoluto.

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Un destino serrano en Córdoba para un viaje de descanso.

Un destino serrano en Córdoba para un viaje de descanso.

  • Las Albahacas es un destino de paz en el sur de Córdoba, ideal para desconectarse durante la Semana Santa 2026.
  • El pueblo se ubica en el departamento de Río Cuarto, a orillas del río Piedra Blanca y cerca de la localidad de Alpa Corral.
  • En este destino se pueden disfrutar de balnearios naturales con ollas profundas, playas de arena y un microclima serrano relajante.
  • La oferta de actividades incluye trekkings al Cerro de la Cruz, cabalgatas guiadas y la visita a pinturas rupestres cercanas.

Con la llegada de Semana Santa 2026, miles de argentinos ya planifican sus viajes para aprovechar uno de los fines de semana largos más esperados del año. Para una escapada cercana a la provincia de Buenos Aires, Córdoba se consolida como una de las opciones más elegidas.

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Su combinación única de paisajes serranos, gastronomía regional y su oferta variada de hospedaje, lo convierten en un destino muy completo. Sin embargo, más allá de los centros tradicionales, las sierras esconden parajes menos explorados que prometen una conexión real con la naturaleza.

Para quienes buscan aprovechar esos días para alejarse de las grandes ciudades, Las Albahacas surge como una alternativa perfecta en el sur cordobés. Este pequeño pueblo ofrece el escenario ideal para un viaje de desconexión, entre balnearios e íconos religiosos en las Sierras del Sur. Es un destino que invita a bajar el ritmo, disfrutar de largas caminatas y descubrir la hospitalidad de un paraje que mantiene intacta su esencia serrana.

Dónde queda Las Albahacas, Córdoba

Las Albahacas, Córdoba (2)

Las Albahacas se encuentra situada en el departamento de Río Cuarto, hacia el sur de la provincia de Córdoba, sobre las estribaciones de las Sierras Grandes. Se ubica a unos 80 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto y muy cerca de otras localidades tranquilas como Alpa Corral y El Chacay.

Su paisaje está marcado por la presencia del río Piedra Blanca, que serpentea entre formaciones rocosas y abundante vegetación autóctona, como la planta que le otorga el nombre a la localidad.

Qué puedo hacer en Las Albahacas, Córdoba

La actividad principal en este destino es el disfrute de sus balnearios naturales. El río Piedra Blanca ofrece ollas profundas para nadar y sectores de baja profundidad con fondos de arena fina, ideales para que los más chicos jueguen con seguridad.

Durante Semana Santa, el clima de comienzos del otoño invita a sentarse en la costa con el mate a disfrutar de las tardes al costado del río. Para los que buscan turismo más activo, el pueblo cuenta con diversos senderos de trekking de baja y media dificultad. Uno de los puntos más visitados es el ascenso al Cerro de la Cruz, desde donde se obtiene una vista panorámica privilegiada de todo el valle y las sierras.

Las Albahacas Córdoba

También es posible realizar cabalgatas guiadas y conocer la flora y fauna local a través de paseos por el paisaje serrano. Además, Las Albahacas posee un encanto cultural e histórico que vale la pena descubrir. Se pueden visitar tres grutas: de la Virgen de Fátima, de la Virgen del Carmen y de la Virgen del Rosario de San Nicolás, además de la capilla del lugar, Nuestra Señora del Carmen.

Cómo llegar a Las Albahacas, Córdoba

Para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 8 con destino a Río Cuarto. Luego, continuar por la Ruta Provincial 30 y empalmar con la ruta secundaria que conduce directamente al ingreso de la localidad. El trayecto total es de aproximadamente 680 kilómetros, lo que demanda unas 8 horas de viaje.

Otra opción es viajar en micro hasta la Terminal de Río Cuarto o en avión hasta el aeropuerto de la localidad. Desde allí, existen servicios de colectivos interurbanos que realizan el trayecto hasta Las Albahacas con frecuencias diarias.

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