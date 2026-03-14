El pueblo de Córdoba para escapar del estrés: es un mapa inagotable de agua Ríos y arroyos que reflejan el paisaje serrano y que, este otoño 2026, se tiñen de colores ocre para recibir a los viajeros del país. Por + Seguir en







Córdoba: el pueblo lleno de arroyos y cuerpos de agua para recorrer este 2026. Córdoba Interior

San Clemente es un pueblo serrano ubicado en el Valle de Paravachasca, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

El destino se caracteriza por su entorno natural, muy marcado por la presencia de ríos, arroyos cristalinos y monte nativo.

Entre las actividades más elegidas por los visitantes se destacan las caminatas, el trekking, la pesca deportiva y los paseos en bici.

Gracias a su perfil tranquilo y poco masivo, San Clemente se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada de descanso en las sierras. Córdoba vuelve a posicionarse cada temporada como uno de los destinos centrales del turismo interno en la Argentina. Más allá de los polos clásicos de la provincia, en las sierras existen pequeños pueblos que mantienen un perfil bajo y que atraen a quienes priorizan la tranquilidad, el paisaje natural y un descanso real lejos de las grandes multitudes. En ese mapa de escapadas aparece San Clemente, una localidad serrana que combina arroyos cristalinos, monte nativo y actividades al aire libre.

Ubicado en el Valle de Paravachasca, este pueblo se consolidó como una alternativa para quienes buscan cambiar el ritmo de la ciudad por caminatas, aire serrano y el sonido constante del correr del agua. Su entorno natural, marcado por ríos y vegetación autóctona, genera un ambiente propicio para una escapada corta o un fin de semana largo durante la temporada de verano.

san clemente, córdoba córdoba Córdoba Interior Dónde queda San Clemente, Córdoba San Clemente se encuentra en el departamento Santa María, dentro del Valle de Paravachasca, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Rodeado de sierras, pinares y cursos de agua, el pueblo conserva un perfil tranquilo que lo diferencia de otros centros turísticos más desarrollados de la provincia.

El paisaje natural es uno de sus principales atractivos. En la zona confluyen los ríos Suela y San José, a los que se suman arroyos como Las Tazanas y Las Granadillas, generando un entorno hídrico que marca el ritmo del lugar y que funciona como uno de los ejes de la actividad turística.

san clemente, córdoba (2) córdoba Turismo Córdoba Qué hacer en San Clemente, Córdoba La propuesta de San Clemente está fuertemente vinculada con el turismo de naturaleza. Las caminatas por senderos serranos, los paseos en bicicleta y las cabalgatas son algunas de las opciones más elegidas por quienes visitan el lugar.

Además, la presencia constante de ríos y arroyos habilita espacios ideales para descansar junto al agua o disfrutar de jornadas al aire libre. La zona también es frecuentada por quienes practican pesca deportiva y trekking, aprovechando los paisajes agrestes y el contacto directo con el monte nativo. Córdoba Santa Rosa de Calamuchita Agencia Córdoba Turismo Cómo llegar a San Clemente, Córdoba El acceso principal al pueblo se realiza desde la ciudad de Córdoba. Para llegar, es necesario recorrer aproximadamente 70 kilómetros y tomar la Ruta Provincial 34, que atraviesa parte del Valle de Paravachasca. El trayecto atraviesa zonas serranas y caminos rodeados de vegetación, lo que convierte al viaje en una antesala del paisaje que caracteriza a San Clemente: un destino pensado para bajar el ritmo y reconectar con la naturaleza. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto hasta San Clemente, Córdoba, es de alrededor de ocho horas. El camino es por la Ruta Nacional 9 y luego la Autopista Córdoba Rosario.