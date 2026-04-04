5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El pueblo en Argentina que es perfecto para conocer y tiene un nombre de un país sudamericano

Una curiosa coincidencia une a la localidad de Perú con la Nación vecina, aunque el paisaje de este lugar de nuestro país es autóctono, en medio de la llanura pampeana.

Por
Conocé el pueblo pampeano que comparte nombre un país vecino. 

Conocé el pueblo pampeano que comparte nombre un país vecino. 

Wikipedia
  • El pueblo con un nombre particular, Perú, en La Pampa, es una pequeña localidad rural que sorprende por su nombre y su historia ferroviaria.

  • El pueblo ofrece una experiencia distinta, centrada en el turismo rural de cercanía y el contacto con la vida cotidiana pampeana.

  • Sus principales atractivos combinan patrimonio histórico, actividades al aire libre y propuestas gastronómicas.

  • Además es una alternativa accesible para escapadas tranquilas desde distintos puntos del país.

En el mapa del turismo en Argentina, donde conviven destinos consolidados con rincones poco explorados, aparece Perú, una localidad de la provincia de La Pampa que llama la atención desde el primer momento por compartir nombre con el país sudamericano. Sin embargo, lejos de cualquier confusión geográfica, este pequeño pueblo se posiciona como una opción diferente para quienes buscan una escapada breve y con impronta rural.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Perú, La Pampa

Dónde queda Perú, La Pampa

Perú se ubica en el departamento de Guatraché, en el sudeste de La Pampa, dentro de la región de la llanura pampeana. El entorno está dominado por campos abiertos y monte de caldén, un paisaje característico que define buena parte de la identidad natural de la provincia. El desarrollo del pueblo estuvo estrechamente ligado al paso del Ferrocarril General Roca, cuya estación funcionó como núcleo de crecimiento y todavía conserva estructuras que remiten a esa etapa.

Qué puedo hacer en Perú, La Pampa 8

La propuesta turística del lugar gira en torno a su pasado ferroviario, que se mantiene vivo a través de una estación restaurada donde funciona un espacio de museo con objetos, fotografías y herramientas vinculadas al tren. Las visitas guiadas permiten reconstruir la historia del ramal y su impacto en la vida cotidiana de la región.

Entre las experiencias más singulares se destacan los paseos en zorrita, un vehículo ferroviario recuperado, una actividad que combina recreación con un fuerte componente histórico y que suele organizarse durante fines de semana o eventos especiales.

A esto se suman alternativas al aire libre como caminatas, recorridos en bicicleta y visitas a estancias cercanas, ideales para quienes buscan desconectar y sumergirse en la tranquilidad del campo. La gastronomía también suma identidad, con la celebración de la Fiesta del Varenike, un plato típico de origen ruso-ucraniano que refleja la diversidad cultural de la zona.

Guatraché, La Pampa

Cómo llegar a Perú, La Pampa

El acceso a Perú desde Santa Rosa, La Pampa, es sencillo: si vas en auto, se toma la Ruta Provincial 1 hasta General San Martín y luego se continúa hacia Guatraché, desde donde un camino vecinal conduce directamente al pueblo, en un recorrido total de aproximadamente dos horas y media.

También es posible llegar en micro hasta Guatraché, con servicios regulares desde distintos puntos del país, incluido Retiro, y completar el tramo final, de unos 15 kilómetros, mediante transporte local o particular. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto es más extenso: tarda alrededor de 8 horas y cubre 735 km. La ruta ideal es por por la RN 205.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 

El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Su posición alejada de los grandes centros turísticos es precisamente lo que le otorga ese carácter silencioso que la distingue.

Adiós a las multitudes: el pueblo de Córdoba para hacer senderismo, pescar y andar en bici

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Hace 12 minutos
El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Hace 13 minutos
River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

Hace 40 minutos
La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

Hace 48 minutos
Mariano Robles y Solana Albornoz.

Temporal en Tucumán: quiénes eran las personas que murieron volviendo de un casamiento

Hace 1 hora