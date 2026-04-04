El pueblo en Argentina que es perfecto para conocer y tiene un nombre de un país sudamericano Una curiosa coincidencia une a la localidad de Perú con la Nación vecina, aunque el paisaje de este lugar de nuestro país es autóctono, en medio de la llanura pampeana. Por + Seguir en







Conocé el pueblo pampeano que comparte nombre un país vecino. Wikipedia

El pueblo con un nombre particular, Perú, en La Pampa, es una pequeña localidad rural que sorprende por su nombre y su historia ferroviaria.





El pueblo ofrece una experiencia distinta, centrada en el turismo rural de cercanía y el contacto con la vida cotidiana pampeana.





Sus principales atractivos combinan patrimonio histórico, actividades al aire libre y propuestas gastronómicas.





Además es una alternativa accesible para escapadas tranquilas desde distintos puntos del país. En el mapa del turismo en Argentina, donde conviven destinos consolidados con rincones poco explorados, aparece Perú, una localidad de la provincia de La Pampa que llama la atención desde el primer momento por compartir nombre con el país sudamericano. Sin embargo, lejos de cualquier confusión geográfica, este pequeño pueblo se posiciona como una opción diferente para quienes buscan una escapada breve y con impronta rural.

Perú, La Pampa Wikipedia Dónde queda Perú, La Pampa Perú se ubica en el departamento de Guatraché, en el sudeste de La Pampa, dentro de la región de la llanura pampeana. El entorno está dominado por campos abiertos y monte de caldén, un paisaje característico que define buena parte de la identidad natural de la provincia. El desarrollo del pueblo estuvo estrechamente ligado al paso del Ferrocarril General Roca, cuya estación funcionó como núcleo de crecimiento y todavía conserva estructuras que remiten a esa etapa.

Qué puedo hacer en Perú, La Pampa 8 La propuesta turística del lugar gira en torno a su pasado ferroviario, que se mantiene vivo a través de una estación restaurada donde funciona un espacio de museo con objetos, fotografías y herramientas vinculadas al tren. Las visitas guiadas permiten reconstruir la historia del ramal y su impacto en la vida cotidiana de la región.

Entre las experiencias más singulares se destacan los paseos en zorrita, un vehículo ferroviario recuperado, una actividad que combina recreación con un fuerte componente histórico y que suele organizarse durante fines de semana o eventos especiales.

A esto se suman alternativas al aire libre como caminatas, recorridos en bicicleta y visitas a estancias cercanas, ideales para quienes buscan desconectar y sumergirse en la tranquilidad del campo. La gastronomía también suma identidad, con la celebración de la Fiesta del Varenike, un plato típico de origen ruso-ucraniano que refleja la diversidad cultural de la zona.

Guatraché, La Pampa Facebook: Fotos de Argentina Cómo llegar a Perú, La Pampa El acceso a Perú desde Santa Rosa, La Pampa, es sencillo: si vas en auto, se toma la Ruta Provincial 1 hasta General San Martín y luego se continúa hacia Guatraché, desde donde un camino vecinal conduce directamente al pueblo, en un recorrido total de aproximadamente dos horas y media. También es posible llegar en micro hasta Guatraché, con servicios regulares desde distintos puntos del país, incluido Retiro, y completar el tramo final, de unos 15 kilómetros, mediante transporte local o particular. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto es más extenso: tarda alrededor de 8 horas y cubre 735 km. La ruta ideal es por por la RN 205.