El pueblito cerca de Buenos Aires con calles vacías y postales rurales únicas

Se trata de una localidad del partido de Monte, al costado de la Ruta Provincial 41. Un paraje ideal para un día tranquilo en la naturaleza.

Por
  • Francisco Berra es un rincón rural en la Provincia de Buenos Aires.
  • Es ideal para quienes buscan desconectar, con calles vacías y un ambiente relajado, fuera del circuito turístico tradicional.
  • El viaje desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires dura aproximadamente una hora y media.
  • Cuenta con alojamientos rurales cercanos con pileta y mucho espacio verde.

En los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires hay varios rincones escondidos donde el tiempo parece haberse detenido. Esto los convierte en un destino ideal para quienes buscan un espacio tranquilo y fuera del circuito turístico tradicional.

El asado más que una comida, es una tradión argentina. 
Francisco Berra ofrece un ambiente relajado y natural, que te invita a desconectar de la tecnología y despejar la mente de las preocupaciones. Una pausa necesaria, a poca distancia del territorio porteño.

Esta localidad es de fácil acceso, por lo que se recomienda llegar en auto o moto. Una vez allí, dado su pequeño tamaño, no necesitarás el vehículo para moverte. Se caracteriza por sus calles vacías y postales rurales.

Dónde queda Francisco Berra

Francisco Berra se encuentra a una distancia aproximada de 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y a no más de 10 kilómetros al noroeste de la ciudad cabecera de San Miguel del Monte. Para tomar una dimensión del entorno rural, este pueblo se encuentra a un lado de la Ruta Provincial 41, que pasa por localidades como General Belgrano, Castelli, Lobos y Navarro.

Francisco Berra pueblo

Qué hacer en Francisco Berra

Al tratarse de un pueblo pequeño y tranquilo, con un paisaje netamente rural, las actividades se centran en el disfrute de la vida de campo y sus atractivos. La localidad se destaca por su dedicación a actividades agropecuarias, con extensas hectáreas de campo, por lo que una opción puede ser recorrer sus tranquilos circuitos rurales y caminos de tierra.

En sus cercanías existen alojamientos rurales que ofrecen servicios como pileta y jardín para pasar un día de campo. El pueblo tiene el Club Social y Deportivo Independencia, que fue fundado en 1944 y funciona como un punto de encuentro donde se realizan actividades deportivas, peñas y eventos culturales.

En cuanto a sus atractivos históricos y culturales, podés visitar la Plaza Sergio Oscar Gómez, en honor a un soldado de Malvinas, la Capilla Santa Lucía, o simplemente observar sus construcciones antiguas y el predio de la estación de ferrocarril.

Francisco Berra 4

Cuenta con panaderías y almacenes pero no hay opciones gastronómicas variadas. Para visitar un restaurante podés trasladarte a San Miguel del Monte donde vas a encontrar lugares como La bodeguita de Monte y Hefesto Parrilla & Restaurante, donde las mesas tienen vista a la laguna.

Cómo llegar a Francisco Berra

La ruta más común y directa para llegar a Francisco Berra es en auto, ya que el transporte público puede ser limitado hasta la localidad.

El viaje dura aproximadamente 1 hora y 27 minutos, partiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, tomar el Acceso Oeste o la Autopista Riccheri, para luego continuar por la Autopista Ezeiza - Cañuelas / RN205 (en dirección sudoeste).

Seguir por la Ruta Nacional 3 (RN3) hasta la zona de San Miguel del Monte. Por último, es necesario tomar la Ruta Provincial 41 en dirección noroeste y recorrer aproximadamente 10 km.

