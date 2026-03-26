26 de marzo de 2026 Inicio
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El pueblito con calles de tierra y artesanías en Córdoba perfecto para ir en pareja en Semana Santa

A una hora de la capital provincial, un enclave serrano con circuitos de artesanos, capillas, reservas naturales y una bodega regional espera a quienes buscan tranquilidad y paisaje en el corazón de Córdoba.

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Es apodada como el Jardín de Punilla.

Es apodada como el Jardín de Punilla.

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  • Villa Giardino es una localidad serrana del Valle de Punilla ubicada a unos 70 kilómetros de Córdoba capital, conocida como el Jardín de Punilla por sus calles bordeadas de flores y árboles.

  • El Camino de los Artesanos, un recorrido de 9 kilómetros que une Villa Giardino con La Cumbre, concentra talleres, casas de artesanos y restaurantes en uno de los circuitos turísticos más completos de la zona.

  • La reserva ecológica El Portocelo, el arroyo Los Quimbaletes y el mirador del Molino de Thea son los principales atractivos naturales del lugar, ideales para tardes al aire libre.

  • El viñedo Nébula ofrece degustaciones y maridajes con vinos regionales, mientras que la gastronomía local se destaca por sus pastas, parrillas y tortas caseras con servicio de té.

Villa Giardino es una localidad de Córdoba que cada vez atrae a una mayor cantidad de turistas. Este lugar recibe a sus visitantes con un reloj floral cubierto de plantines de colores, dando inicio así a un recorrido que incluye calles llenas de vegetación, casas rodeadas de flores y un ritmo de vida que permite bajar la guardia. Apodada el Jardín de Punilla, esta villa serrana combina naturaleza, cultura artesanal y gastronomía en una propuesta que funciona tanto para una escapada de un día como para una estadía más larga.

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El atractivo más reconocido del lugar es su Camino de los Artesanos, un recorrido de nueve kilómetros que conecta Villa Giardino con La Cumbre y reúne talleres, casas de artesanos y restaurantes a lo largo del trayecto. A eso se suman los circuitos naturales, con la reserva ecológica El Portocelo, el arroyo Los Quimbaletes y el mirador del Molino de Thea, y un circuito religioso que incluye capillas y grutas repartidas por el centro de la villa. Para cerrar la experiencia, el viñedo Nébula ofrece degustaciones de vinos regionales con distintas propuestas de maridaje.

La gastronomía de Villa Giardino es otro de sus puntos fuertes. Las pastas, las parrillas y las confiterías con tortas caseras y servicio de té son parte de la identidad del lugar, y muchos de los restaurantes más reconocidos se encuentran precisamente sobre el Camino de los Artesanos.

Villa Giardino

Dónde queda Villa Giardino

Villa Giardino se asienta en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, a unos 70 kilómetros de la capital provincial y al norte de La Falda. Su posición dentro del valle la rodea de paisajes montañosos y vegetación abundante, lo que le da ese carácter de enclave verde que la distingue del resto de las localidades cercanas.

Qué puedo hacer en Villa Giardino

Las propuestas del lugar se distribuyen entre naturaleza, cultura, gastronomía y espiritualidad:

  • Recorrer el Camino de los Artesanos, un circuito de nueve kilómetros entre Villa Giardino y La Cumbre con talleres, ateliers, casas de artesanos y restaurantes a lo largo del trayecto.
  • Visitar la reserva ecológica El Portocelo y el balneario y camping municipal adyacente, ideales para pasar el día junto al río con picnic y actividades al aire libre.
  • Explorar el arroyo Los Quimbaletes, un rincón tranquilo a unos veinte minutos del centro, perfecto para desconectarse del ruido.
  • Subir al mirador del antiguo Molino de Thea para obtener una vista panorámica de las márgenes del río Grande de Punilla.
  • Descubrir el circuito religioso de la villa, con paradas en la Capilla y gruta Nuestra Señora de Lourdes y la Capilla Nuestra Señora de la Merced.
  • Degustar vinos regionales con distintos maridajes en el viñedo Nébula, una propuesta en crecimiento dentro de la oferta turística del pueblo.
  • Probar la gastronomía típica del lugar: pastas caseras, parrillas, confiterías y el clásico servicio de té con torta que forma parte de la identidad serrana de la zona.
Villa Giardino Córdoba

Cómo llegar a Villa Giardino

Desde Córdoba capital, el acceso en auto se realiza por la Ruta Nacional 20 pasando por Carlos Paz y localidades intermedias hasta llegar a la entrada de Villa Giardino, un recorrido de aproximadamente una hora. También es posible tomar la Ruta E53 continuando por el Camino del Cuadrado, o bien la RN 20 conectando con la RN 38.

Para quienes prefieren el transporte público, desde la Terminal de micros de Córdoba salen servicios con destino a La Falda o Capilla del Monte que hacen parada en Villa Giardino, con un viaje de entre dos y tres horas. Quienes lleguen desde Buenos Aires en avión pueden volar al Aeropuerto de Córdoba y desde ese lugar tomar un remis, taxi o colectivo hasta la localidad.

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