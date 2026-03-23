La escapada en Córdoba al museo del Che Guevara: una salida imperdible

Una emblemática casona en las sierras cordobesas invita a descubrir la infancia y los secretos de un líder revolucionario en un recorrido histórico fascinante.

Para quienes buscan una experiencia que combine historia, cultura y el aire puro de las sierra s, la provincia de Córdoba ofrece una escapada distinta que invita a viajar en el tiempo. Este punto de atractivo turístico se encuentra lejos de los destinos tradicionales e invita a sumergirse en la intimidad de una de las figuras más importantes del siglo XX .

El recorrido incluye objetos icónicos como la bicicleta con motor del primer viaje de Guevara y una réplica de la motocicleta "La Poderosa II".

La propiedad, conocida como Villa Nydia, conserva su estructura original de principios del siglo XX y puede visitarse todos los días de 9 a 20 horas.

El Museo Casa de Ernesto Che Guevara se encuentra en la ciudad de Alta Gracia, a solo 36 kilómetros de la capital cordobesa.

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La visita al museo del Che Guevara es un encuentro directo con la infancia y la formación de Ernesto "Che" Guevara , uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Este espacio propone un recorrido por una casona típica de la zona, donde los objetos personales, las fotografías familiares y los rincones cotidianos revelan la faceta menos conocida del "Che".

Es una salida imperdible para los amantes de la historia y para aquellos viajeros que disfrutan de descubrir los secretos que guardan las habitaciones de antiguas residencias.

El Museo Casa de Ernesto Che Guevara se encuentra ubicado en la ciudad de Alta Gracia , una de las localidades más pintorescas del Valle de Paravachasca, en la provincia de Córdoba. La propiedad, conocida originalmente como Villa Nydia , está situada en el Barrio Pellegrini, una zona residencial caracterizada por sus calles arboladas y su tranquilidad.

Alta Gracia se ubica a tan solo 36 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba , lo que la convierte en un destino sumamente accesible para quienes se encuentran en la capital provincial.

Qué puedo hacer en el Museo del Che Guevara, en Alta Gracia

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La casa, que data de principios del siglo XX, conserva su estructura original y se integra perfectamente al paisaje urbano de Alta Gracia, una ciudad que además es famosa por albergar una de las estancias jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El museo se encuentra abierto de 9 a 20 horas. En su visita, los viajeros pueden realizar un recorrido cronológico por las distintas salas de la casa, cada una dedicada a una etapa específica de la vida de Guevara. Entre los objetos más destacados se encuentra la famosa bicicleta con motor con la que realizó su primer viaje por el norte argentino, así como una réplica de "La Poderosa II", la motocicleta con la que inició su travesía por Latinoamérica.

El museo ofrece una mirada íntima a través de cartas manuscritas, uniformes y fotografías originales que narran su transformación desde su niñez en Córdoba hasta sus días en Cuba. Además de la muestra permanente, el espacio cuenta con guías especializados que relatan anécdotas sobre la vida cotidiana de la familia en Alta Gracia, sus amistades locales y su pasión por el ajedrez.

Cómo llegar al Museo del Che Guevara, en Alta Gracia

Museo Che Guevara

Llegar al Museo del Che Guevara desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, implica realizar un viaje de aproximadamente 730 kilómetros. El trayecto principal se realiza por la Autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9) hasta llegar a las proximidades de la capital cordobesa.

Desde allí, se debe tomar la salida hacia la Ruta Provincial 5, que conduce directamente al centro de Alta Gracia. Una vez en la ciudad, el acceso al Barrio Pellegrini está bien señalizado, permitiendo llegar al museo en pocos minutos desde el ingreso principal. Otra opción es tomar un micro de larga distancia desde la terminal de Retiro con destino a la Terminal de Ómnibus de Alta Gracia.