15 de marzo de 2026 Inicio
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Qué es el percarbonato de sodio y para qué sirve usarlo en la air fryer

Un compuesto cada vez más popular permite eliminar grasa incrustada y suciedad del electrodoméstico de cocina sin productos abrasivos.

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El método de limpieza requiere apenas unos 15 minutos de reposo.

El método de limpieza requiere apenas unos 15 minutos de reposo.

Hogarmania

  • El percarbonato de sodio es un limpiador que libera oxígeno activo al mezclarse con agua caliente.

  • Su reacción química ayuda a desprender la grasa adherida en superficies de la air fryer.

  • El método requiere apenas 15 minutos de reposo para actuar.

  • También se utiliza para blanquear ropa, quitar manchas y limpiar utensilios del hogar.

El percarbonato de sodio es un compuesto de limpieza que se utiliza cada vez más para dejar como nueva la air fryer y otros electrodomésticos de cocina, ya que permite eliminar grasa incrustada y restos de alimentos sin dañar el recubrimiento del electrodoméstico.

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Con la popularización de las freidoras de aire en los últimos años, la limpieza del aparato se volvió una de las principales preocupaciones en la cocina. La acumulación de aceite y residuos puede afectar tanto el funcionamiento como el sabor de los alimentos si no se retira correctamente.

En ese contexto, muchos usuarios comenzaron a recomendar el uso de este producto por su capacidad para descomponer la suciedad sin necesidad de frotar demasiado ni recurrir a químicos agresivos.

bicarbonato
El percarbonato de sodio se volvió un aliado frecuente para limpiar la cocina.

El percarbonato de sodio se volvió un aliado frecuente para limpiar la cocina.

Qué es el percarbonato de sodio

El percarbonato de sodio es un compuesto químico utilizado como agente blanqueador, desengrasante y desinfectante ecológico. Cuando entra en contacto con agua caliente, libera oxígeno activo, una reacción que permite aflojar manchas y grasa acumulada en distintas superficies.

Este proceso químico rompe las cadenas de lípidos presentes en la suciedad y facilita que los restos se desprendan del metal o plástico del electrodoméstico. Por esa razón, el producto suele compararse con el bicarbonato de sodio, aunque su acción es más potente en limpiezas profundas.

Además de su capacidad para limpiar utensilios de cocina, el percarbonato también se utiliza en tareas domésticas como blanquear prendas, quitar manchas difíciles o desinfectar textiles.

Para qué sirve usar el percarbonato de sodio en la air fryer

Aplicado en la air fryer, el percarbonato ayuda a eliminar la grasa acumulada en la canasta y la rejilla interior. El procedimiento recomendado es simple: colocar 1 o 2 cucharadas del producto en la canasta, agregar agua muy caliente y dejar actuar durante aproximadamente 15 minutos.

bicarbonato de sodio
El compuesto libera oxígeno activo cuando se mezcla con agua caliente.

El compuesto libera oxígeno activo cuando se mezcla con agua caliente.

Durante ese tiempo, el oxígeno activo emulsiona la grasa adherida y la suciedad queda suspendida en el agua, lo que facilita retirarla con una esponja suave y un poco de detergente. Este método es especialmente valorado porque evita el uso de productos abrasivos que podrían dañar el recubrimiento antiadherente del electrodoméstico. Por eso se volvió uno de los trucos de limpieza más difundidos entre quienes utilizan la freidora de aire a diario.

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