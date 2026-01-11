El parque inflable más grande de Argentina llegó a Buenos Aires y estará hasta febrero 2026: dónde encontrarlo Las vacaciones de verano marcan el regreso del inflable más grande de Argentina y Latinoamérica, con más de tres cuadras de juegos y saltos que vuelven a Buenos Aires. Por + Seguir en







Buenos Aires suma desde enero el inflable más grande de Argentina, con 1600 m² de superficie recreativa. SuperJump

Buenos Aires suma desde enero el inflable más grande de Argentina, con 1600 m² de superficie recreativa.

La propuesta incluye un circuito de más de 300 metros con obstáculos, túneles, muros y toboganes.

Está ubicada en el Paseo de la Costa de Vicente López y funciona hasta fines de febrero.

Las entradas parten desde $12.000, con packs familiares y descuentos por compra anticipada. Desde el 2 de enero, Buenos Aires se transformó en el escenario de una propuesta recreativa inédita con la llegada del inflable más grande de Argentina. Se trata de un impactante espacio de 1600 metros cuadrados que convoca a grandes y chicos a vivir una experiencia cargada de saltos, movimiento y adrenalina. La atracción sobresale no solo por su tamaño, sino también por su estética colorida, que convierte el entorno urbano en un verdadero parque de diversiones inflable de escala monumental.

El eje central de la propuesta es un circuito inflable que supera los 300 metros lineales, integrado por obstáculos, túneles, muros de escalada y toboganes de gran altura. Pensado como un desafío accesible para todas las edades, el recorrido permite que niños y adultos pongan a prueba su coordinación y resistencia en un entorno controlado y seguro. Cada sector del parque ofrece una experiencia distinta, lo que garantiza varias horas de entretenimiento y lo posiciona como uno de los planes más atractivos del verano porteño.

SuperJump Buenos Aires suma desde enero el inflable más grande de Argentina, con 1600 m² de superficie recreativa. SuperJump Para quienes desean sumarse a esta aventura, el inflable gigante se encuentra instalado en el Paseo de la Costa de Vicente López. Las entradas parten desde los $12.000 para las sesiones estándar, con opciones de packs familiares y descuentos por compra anticipada a través de canales online. La propuesta se consolida como una alternativa ideal para disfrutar de una tarde diferente, en un universo de aire y diversión que ya se perfila como uno de los grandes fenómenos de enero de 2026.

Como es y donde está el parque inflable más grande de Argentina: se puede ir hasta febrero El parque inflable más grande de Argentina, denominado Super Inflable, propone una experiencia inmersiva en un predio de 1600 metros cuadrados pensado exclusivamente para la diversión. El espacio funciona como un verdadero ecosistema de aire, con colores intensos y una estructura de gran escala que invita a chicos y adultos a reconectarse con el juego. Gracias a su propuesta apta para todas las edades, el lugar se consolida como uno de los planes favoritos para familias que buscan actividad física y entretenimiento al aire libre durante el verano.

SuperJump La propuesta incluye un circuito de más de 300 metros con obstáculos, túneles, muros y toboganes. SuperJump En términos de diseño, el parque presenta un circuito que supera los 300 metros lineales y reúne múltiples desafíos. A lo largo del recorrido, los visitantes atraviesan obstáculos inflables, escalan muros, recorren túneles y se deslizan por toboganes de gran tamaño que suman adrenalina a la experiencia. La seguridad ocupa un rol central en esta propuesta, con supervisión permanente que permite disfrutar del juego, ya sea en carreras entre participantes o en saltos libres sobre superficies completamente acolchonadas.

La atracción se encuentra ubicada en el Paseo de la Costa de Vicente López, un entorno privilegiado junto al río que potencia la salida recreativa. La propuesta permanece disponible hasta finales de febrero, lo que permite aprovecharla durante toda la temporada de vacaciones. Las entradas se adquieren de manera online o en las boleterías del predio, y se recomienda asistir con ropa cómoda y medias, ya que el ingreso al circuito se realiza sin calzado para garantizar higiene y seguridad.