Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido para descansar en la naturaleza en el verano 2026 Esta comuna rural del departamento General Obligado ofrece llanuras verdes, cursos de agua y áreas protegidas para quienes buscan desconexión lejos del ritmo urbano. Por + Seguir en







Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas. Wikimedia Commons

Pequeña localidad santafesina a 480 kilómetros de la capital provincial con ambiente campestre tranquilo y calles serenas.

Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado con senderos para observar aves, flora y fauna autóctonas del norte provincial.

Arroyo Los Amores que aporta frescura al paisaje y se convierte en espacio ideal para pasar el día junto al agua.

Patrimonio histórico ligado a La Forestal con ruinas de antigua fábrica taninera, museo y paseo dedicado al chamamé. Villa Guillermina es un pequeño pueblo rural del norte de Santa Fe que se destaca por sus calles tranquilas y un clima de paz ideal para quienes buscan descanso y desconexión durante el verano. Ubicado a 480 kilómetros de la ciudad capital de Santa Fe y a 40 kilómetros del límite con Chaco, este destino clave mezcla arroyos y la llanura santafesina en un entorno tranquilo y silencioso que invita a bajar el ritmo, alejarse del ruido urbano y disfrutar de experiencias simples marcadas por la calma y la identidad de los pueblos del interior.

Una de las grandes joyas turísticas es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, área protegida que permite recorrer senderos y observar aves, flora y fauna autóctonas del norte de la provincia, además de encontrarse cerca del Parque Nacional Chaco, otra zona natural protegida que ofrece abundante biodiversidad y oportunidades para el ecoturismo.

A este entorno se suma el arroyo Los Amores, que aporta frescura y mayor tranquilidad al destino al completar el paisaje natural y volverlo un punto ideal para pasar el día junto a sus orillas, reforzando el carácter relajado de esta escapada perfecta para quienes tienen admiración por la vida campestre.

El pueblo cuenta con una fuerte impronta histórica que se percibe en su arquitectura y vida cotidiana. Fundado el 12 de octubre de 1908 por Carlos Harteneck y los hermanos Portalis, recibió el nombre de la esposa del director de La Forestal, empresa de capitales ingleses que obtuvo cerca de 2 millones de hectáreas con bosques de quebracho colorado para producción de tanino. Es una de las alternativas más accesibles para viajes cortos desde Santa Fe o provincias cercanas.

Villa Guillermina Info NEA Dónde queda Villa Guillermina Villa Guillermina se encuentra ubicada en el nordeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado, a 480 kilómetros (471 según fuentes oficiales) de la capital provincial y a 40 kilómetros del límite con la provincia de Chaco. Esta comuna rural está emplazada en el norte santafesino donde el paisaje se mezcla con la llanura característica y con arroyos, dando lugar a un entorno silencioso y natural.

Su ubicación estratégica la sitúa cerca de la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado y del Parque Nacional Chaco, consolidándose como un destino de acceso mediante la zona de Las Toscas o Villa Ocampo para quienes buscan escapadas tranquilas con aire rural y lejos del ritmo urbano. Qué puedo hacer en Villa Guillermina Las opciones de actividades en Villa Guillermina abarcan naturaleza, historia y cultura local: Recorrer la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, área protegida con senderos para caminar

Observar aves autóctonas en la zona protegida del norte santafesino

Identificar flora y fauna típicas de la región en el entorno natural

Pasar el día junto a las orillas del arroyo Los Amores.

Recorrer el casco histórico donde se encuentran las ruinas de la antigua fábrica taninera de La Forestal

Conocer el pasado industrial del pueblo ligado a la empresa de capitales ingleses que explotó quebracho colorado para producción de tanino

Visitar el Museo Paseo de los Recuerdos que guarda objetos, fotografías y relatos antiguos que reconstruyen la historia y evolución de Villa Guillermina desde su fundación en 1908

Recorrer el Paseo del Chamamé, espacio que homenajea a la música característica del lugar

Visitar el Parque Nacional Chaco cercano, área natural protegida con abundante biodiversidad y oportunidades para ecoturismo

Disfrutar de la tranquilidad y el clima de paz ideal para descansar y desconectarse. Villa Guillermina Wikimedia Commons Cómo llegar a Villa Guillermina Para llegar a Villa Guillermina desde la Ciudad de Buenos Aires el viaje en auto puede ser largo y demorar entre 10 y 11 horas debido a su ubicación en el norte de la provincia de Santa Fe. La ruta típica consiste en tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario mediante la Ruta Nacional 9, seguir hacia el norte por rutas provinciales y la Ruta Nacional 11 en dirección al norte santafesino, luego acercarse a la zona de Las Toscas o Villa Ocampo y desde allí ingresar a Villa Guillermina, comuna ubicada a 480 kilómetros de la capital provincial y a 40 kilómetros del límite con Chaco.