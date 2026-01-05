5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido para descansar en la naturaleza en el verano 2026

Esta comuna rural del departamento General Obligado ofrece llanuras verdes, cursos de agua y áreas protegidas para quienes buscan desconexión lejos del ritmo urbano.

Por
Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas.

Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas.

Wikimedia Commons
  • Pequeña localidad santafesina a 480 kilómetros de la capital provincial con ambiente campestre tranquilo y calles serenas.
  • Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado con senderos para observar aves, flora y fauna autóctonas del norte provincial.
  • Arroyo Los Amores que aporta frescura al paisaje y se convierte en espacio ideal para pasar el día junto al agua.
  • Patrimonio histórico ligado a La Forestal con ruinas de antigua fábrica taninera, museo y paseo dedicado al chamamé.

Villa Guillermina es un pequeño pueblo rural del norte de Santa Fe que se destaca por sus calles tranquilas y un clima de paz ideal para quienes buscan descanso y desconexión durante el verano. Ubicado a 480 kilómetros de la ciudad capital de Santa Fe y a 40 kilómetros del límite con Chaco, este destino clave mezcla arroyos y la llanura santafesina en un entorno tranquilo y silencioso que invita a bajar el ritmo, alejarse del ruido urbano y disfrutar de experiencias simples marcadas por la calma y la identidad de los pueblos del interior.

Caminito se volvió un destino imperdible de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Este lugar es una parada obligatoria de Buenos Aires pero no siempre fue así: de donde salieron tantos colores

Una de las grandes joyas turísticas es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, área protegida que permite recorrer senderos y observar aves, flora y fauna autóctonas del norte de la provincia, además de encontrarse cerca del Parque Nacional Chaco, otra zona natural protegida que ofrece abundante biodiversidad y oportunidades para el ecoturismo.

A este entorno se suma el arroyo Los Amores, que aporta frescura y mayor tranquilidad al destino al completar el paisaje natural y volverlo un punto ideal para pasar el día junto a sus orillas, reforzando el carácter relajado de esta escapada perfecta para quienes tienen admiración por la vida campestre.

El pueblo cuenta con una fuerte impronta histórica que se percibe en su arquitectura y vida cotidiana. Fundado el 12 de octubre de 1908 por Carlos Harteneck y los hermanos Portalis, recibió el nombre de la esposa del director de La Forestal, empresa de capitales ingleses que obtuvo cerca de 2 millones de hectáreas con bosques de quebracho colorado para producción de tanino. Es una de las alternativas más accesibles para viajes cortos desde Santa Fe o provincias cercanas.

Villa Guillermina

Dónde queda Villa Guillermina

Villa Guillermina se encuentra ubicada en el nordeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado, a 480 kilómetros (471 según fuentes oficiales) de la capital provincial y a 40 kilómetros del límite con la provincia de Chaco. Esta comuna rural está emplazada en el norte santafesino donde el paisaje se mezcla con la llanura característica y con arroyos, dando lugar a un entorno silencioso y natural.

Su ubicación estratégica la sitúa cerca de la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado y del Parque Nacional Chaco, consolidándose como un destino de acceso mediante la zona de Las Toscas o Villa Ocampo para quienes buscan escapadas tranquilas con aire rural y lejos del ritmo urbano.

Qué puedo hacer en Villa Guillermina

Las opciones de actividades en Villa Guillermina abarcan naturaleza, historia y cultura local:

  • Recorrer la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado, área protegida con senderos para caminar
  • Observar aves autóctonas en la zona protegida del norte santafesino
  • Identificar flora y fauna típicas de la región en el entorno natural
  • Pasar el día junto a las orillas del arroyo Los Amores.
  • Recorrer el casco histórico donde se encuentran las ruinas de la antigua fábrica taninera de La Forestal
  • Conocer el pasado industrial del pueblo ligado a la empresa de capitales ingleses que explotó quebracho colorado para producción de tanino
  • Visitar el Museo Paseo de los Recuerdos que guarda objetos, fotografías y relatos antiguos que reconstruyen la historia y evolución de Villa Guillermina desde su fundación en 1908
  • Recorrer el Paseo del Chamamé, espacio que homenajea a la música característica del lugar
  • Visitar el Parque Nacional Chaco cercano, área natural protegida con abundante biodiversidad y oportunidades para ecoturismo
  • Disfrutar de la tranquilidad y el clima de paz ideal para descansar y desconectarse.
Villa Guillermina

Cómo llegar a Villa Guillermina

Para llegar a Villa Guillermina desde la Ciudad de Buenos Aires el viaje en auto puede ser largo y demorar entre 10 y 11 horas debido a su ubicación en el norte de la provincia de Santa Fe. La ruta típica consiste en tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario mediante la Ruta Nacional 9, seguir hacia el norte por rutas provinciales y la Ruta Nacional 11 en dirección al norte santafesino, luego acercarse a la zona de Las Toscas o Villa Ocampo y desde allí ingresar a Villa Guillermina, comuna ubicada a 480 kilómetros de la capital provincial y a 40 kilómetros del límite con Chaco.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las mañanas tranquilas y silenciosas hacen posible descansar y desconectarse de la intensidad de la ciudad.

Turismo en Córdoba: es un pequeño poblado en el que se puede hacer desde senderismo hasta ir al río

Azul se afirma como escapada de verano cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que es perfecta para escapar del calor en verano

En Córdoba hay un pueblo con lagos, bosques y sierras que enamoran. 

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene lago, bosque y sierras que enamoran

Ideal para quienes buscan una experiencia de montaña completa.

Turismo en Córdoba: la imponente quebrada para sentarse y contemplar la naturaleza

estas son las 4 ciudades de uruguay que no podes dejar de visitar si viajas en 2026

Estas son las 4 ciudades de Uruguay que no podés dejar de visitar si viajas en 2026

Una ruta escénica de túneles y paisajes en el oeste cordobés.

Turismo en Córdoba: el camino para hacer en auto que pasa por distintos túneles

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 47 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 54 minutos
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 54 minutos
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 55 minutos
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 55 minutos