Casi 220.000 argentinos ingresaron a Uruguay en el arranque de la temporada de verano Entre el 20 de diciembre de 2025 y el jueves 8 de enero de este año, 219.391 turistas cruzaron al país vecino. Representan el 46,32% de los ingresos totales.







Arribaron un total de 473.626 turistas a Uruguay.

Casi 220.000 ciudadanos argentinos ingresaron a Uruguay en las últimas tres semanas, en lo que significó el arranque de la temporada veraniega. La cifra representa el 46,32% del total de los ingresos.

Según datos de la Dirección Nacional de Migración, que depende del del Ministerio del Interior (MI) de Uruguay, un total de 473.626 turistas atravesaron los diferentes puntos de control entre el 20 de diciembre de 2025 y el jueves 8 de enero de este año, de los cuales 219.391 lo hicieron desde Argentina.

Los números dan cuenta de que se espera una buena temporada en el país vecino. Arribaron también 138.092 uruguayos (29,16%), 50.485 brasileños (10,66%), 11.550 estadounidenses (2,44%) y 8.734 paraguayos (1,84%).

Los pasos con mayor movimiento fueron Colonia, con 100.253 personas (21,17%), seguido de Paysandú con 88.323 (18,65%) y Fray Bentos con 87.938 (18,57%). Por detrás quedaron el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con 62.184 ingresos; Salto, con 39.893; el Puerto de Montevideo, con 29.219; Chuy (18.369), Maldonado (14.975) Río Branco (11.427) y Rivera (10.925).

Una vez más, el destino turístico predilecto es Punta del Este, es especial por turistas argentinos de gran poder adquisitivo.

La mala noticia para ellos es que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa la formación de un ciclón extratropical con precipitaciones de hasta 100 milímetros y ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora, afectando a todo el país y, principalmente, a Maldonado y Rocha.