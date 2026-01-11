11 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

La ciudad bonaerense se consolida como una opción familiar con playas amplias, entornos cuidados y múltiples actividades al aire libre durante la temporada de verano.

Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo Miramar
  • Playas tranquilas y extensas, con sectores urbanos y agrestes ideales para distintos perfiles de visitantes.
  • Actividades al aire libre sin costo, con fuerte presencia de espacios verdes y circuitos naturales.
  • Oferta gastronómica variada con valores moderados durante la temporada alta.
  • Alternativas de alojamiento con precios previsibles y opciones integradas.

En una nueva temporada, Miramar se perfila para el verano 2026 como uno de los destinos de la Costa Atlántica donde es posible combinar playa, naturaleza y servicios turísticos con una propuesta equilibrada y ordenada, incluso en plena temporada alta.

Buenos Aires suma desde enero el inflable más grande de Argentina, con 1600 m² de superficie recreativa.
El parque inflable más grande de Argentina llegó a Buenos Aires y estará hasta febrero 2026: dónde encontrarlo

Con una identidad fuertemente ligada al turismo familiar, la ciudad mantiene una fisonomía tranquila, playas amplias y espacios públicos cuidado y una agenda de actividades pensadas para distintos rangos etarios, con fuerte presencia de opciones gratuitas.

A lo largo de la temporada estival, Miramar refuerza su atractivo con actividades recreativas, culturales y deportivas, además de recorridos naturales que amplían la experiencia más allá de la playa.

Miramar
Miramar se encuentra en el sudeste bonaerense y combina entorno urbano con amplios espacios naturales.

Dónde queda Miramar

Ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Miramar forma parte del partido de General Alvarado y se extiende sobre el Mar Argentino, a pocos kilómetros de otros centros turísticos de la costa.

Qué puedo hacer en Miramar

La ciudad ofrece una combinación equilibrada entre playa, naturaleza y actividades al aire libre. Al tradicional Paseo Costero se suman recorridos por el Vivero Municipal Florentino Ameghino y el Bosque Energético, dos espacios emblemáticos elegidos para caminatas, descanso y contacto con el entorno natural.

Entre la costa y el área verde, también se abren circuitos para recorrer en bici o a pie, miradores para apreciar el atardecer sobre el mar y sectores con sombra donde se arman planes de día completo sin alejarse del centro. En distintos puntos del recorrido aparecen ferias artesanales, puestos de productores y propuestas recreativas que se renuevan semana a semana.

Durante el verano, las playas, tanto urbanas como agrestes, completan la propuesta con entornos amplios y cuidados, algunas de ellas con certificaciones ambientales.

Cómo llegar a Miramar

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Provincial 2 hasta Mar del Plata y luego por la Ruta 11. El trayecto es de aproximadamente 450 kilómetros, con buena conectividad durante todo el año.

Miramar
El Bosque Energético y el Vivero Municipal son dos de los atractivos naturales más visitados en temporada.

También cuenta con servicios de ómnibus de media y larga distancia que salen, entre otros puntos, desde la terminal de Retiro, lo que facilita el arribo sin vehículo propio.

