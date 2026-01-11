Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

La ciudad bonaerense se consolida como una opción familiar con playas amplias, entornos cuidados y múltiples actividades al aire libre durante la temporada de verano.

En una nueva temporada, Miramar se perfila para el verano 2026 como uno de los destinos de la Costa Atlántica donde es posible combinar playa , naturaleza y servicios turísticos con una propuesta equilibrada y ordenada, incluso en plena temporada alta.

Con una identidad fuertemente ligada al turismo familiar , la ciudad mantiene una fisonomía tranquila, playas amplias y espacios públicos cuidado y una agenda de actividades pensadas para distintos rangos etarios, con fuerte presencia de opciones gratuitas.

A lo largo de la temporada estival, Miramar refuerza su atractivo con actividades recreativas, culturales y deportivas, además de recorridos naturales que amplían la experiencia más allá de la playa.

Ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires , Miramar forma parte del partido de General Alvarado y se extiende sobre el Mar Argentino , a pocos kilómetros de otros centros turísticos de la costa.

La ciudad ofrece una combinación equilibrada entre playa, naturaleza y actividades al aire libre. Al tradicional Paseo Costero se suman recorridos por el Vivero Municipal Florentino Ameghino y el Bosque Energético , dos espacios emblemáticos elegidos para caminatas, descanso y contacto con el entorno natural.

Entre la costa y el área verde, también se abren circuitos para recorrer en bici o a pie, miradores para apreciar el atardecer sobre el mar y sectores con sombra donde se arman planes de día completo sin alejarse del centro. En distintos puntos del recorrido aparecen ferias artesanales, puestos de productores y propuestas recreativas que se renuevan semana a semana.

Durante el verano, las playas, tanto urbanas como agrestes, completan la propuesta con entornos amplios y cuidados, algunas de ellas con certificaciones ambientales.

Cómo llegar a Miramar

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Provincial 2 hasta Mar del Plata y luego por la Ruta 11. El trayecto es de aproximadamente 450 kilómetros, con buena conectividad durante todo el año.

Miramar El Bosque Energético y el Vivero Municipal son dos de los atractivos naturales más visitados en temporada. Turismo Miramar

También cuenta con servicios de ómnibus de media y larga distancia que salen, entre otros puntos, desde la terminal de Retiro, lo que facilita el arribo sin vehículo propio.