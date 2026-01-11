Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este fin de semana.

Arianos en un sábado con energía suficiente como para poner en orden papeles en casa. Busquen que sus pensamientos no funcionen desde la obsesión y la preocupación. Tomen aire y relajen que las cosas van acomodándose.

Día con altibajos emocionales que podrían distender haciendo llamados a amigos o parientes. No se cierren, poner en palabras lo que nos pasa va sanando el alma. Usen el tiempo para leer, para incursionar en cosas para aprender. Disfruten la vida.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Vacación mental para los pensantes cuestionadores del Zodíaco. Logran distanciar mentalmente las preocupaciones y tratar de organizar de manera más sana la vida. Alivio y distensión en todo sentido. Aprovechen estos tiempos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Con un día que sabrán aprovechar conectándose con la familia y haciendo cosas en casa. Los pensamientos de aquellos que no tienen pareja podrían orientarse hacia personas del pasado. No se lastimen y sientan la esperanza por el futuro.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Lunes para la soledad desde el punto de vista de lo sano. Esos ratos para estar solos con nosotros mismos y revisar y plantearse cosas. Es probable que surjan ganas de buscar realizar otras cosas en el plano de las actividades. Posibilidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Reproches que podrían surgir en la familia. Es un buen día que no debería arruinarse conectando con disputas o palabras dichas de más. Las reflexiones que a veces hacemos sobre el proceder de los demás, debiéramos aplicarlas en nosotros mismos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos apelen a moverse dentro de casa, hagan limpieza, muevan muebles, cuidado con estar mucho sentados. La pereza es una característica que a veces tienen los románticos y sensibles nativos de Libra. Usen sus enormes virtudes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Se iluminan en ustedes ansias de poder tener cambios en sus vidas. Planifican la realización de ciertos sueños que permanecen en sus mentes. Los corazones algo cohibidos por no poder decir a las claras lo que les pasa. Día yin yan, equilibren.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy siéntense un rato a planificar mejor la distribución de sus ingresos pata poder saber con qué cuentan. Tiempos para planteos y miradas hacia el horizonte con preguntas internas y sueños que se desean cumplir. Lunes intenso y sereno a la vez.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cabritas algo más relajadas en este sábado que propone estar tranquilos haciendo cosas que les gusten o quizás nada que los haga sentir compromisos. Es bueno para estos nativos tan exigentes poder soltarse, relajar, dejar ser, poder ser.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos sin darse permisos para caer en tristezas por cosas que les pasan, hoy podrían aprovechar el día para hacer algo creativo que venga directo de su inspiración que es amplia. Transformar lo negativo en positivo es un arma excelente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sabemos que el cristal con que miremos la realidad sería el resultado. No se manejen desde el terror, sientan que nunca les van a mandar más de lo que puedan tolerar y así a todos. Hoy es un día con brillos para empezar una nueva etapa espiritual. Fuerza piscianos.