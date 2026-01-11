Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 12 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 12 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 1.

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 1 podrán cobrar este lunes.

Quienes cuentan con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 0.

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar desde este lunes hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta este lunes, con cualquier terminación de DNI.