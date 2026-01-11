11 de enero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 12 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 12 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

El calendario de cobro se organiza por terminación de DNI y se extiende hasta fin de mes.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 1.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 1 podrán cobrar este lunes.

Asignación por Embarazo

Quienes cuentan con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 0.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar desde este lunes hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta este lunes, con cualquier terminación de DNI.

Los montos se ajustan en función del salario mínimo y la historia laboral de cada solicitante.

Prestación por Desempleo de ANSES: estos son los montos variables de enero 2026

El cobro en enero se organiza por DNI y se concentra en la última semana del mes.

ANSES deposita hasta $341.000 en enero 2026 a desempleados: de qué se trata

Anses informó que un grupo de beneficiarios de la AUH cobra $1.261.997 en enero 2026.

Atención AUH de ANSES: quiénes cobran $1.261.997 en enero 2026

Anses informó cuáles son los beneficiarios que cobran $1.550.481.

ANSES entrega $1.550.481 a titulares de la AUH en enero 2026: tomá nota

Anses dio buenas noticias para los titulares de la AUH.

Buenas noticias en ANSES: titulares de la AUH pueden cobrar $1.838.964 en enero 2026

La AUH se actualizó en enero y mantiene la retención del 20% para el pago anual.

Atención ANSES: entregan $973.513 para arrancar el 2026 con un importante monto

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

Uno de los tres implicados es menor de edad.

Otra pelea de rugbiers en la Costa: tres jóvenes fueron detenidos en Pinamar

Hace 17 minutos
Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Hace 17 minutos
Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Hace 27 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Hace 35 minutos
