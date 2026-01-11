Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día, frente a turistas y familias. No hubo detenidos ni heridos de gravedad, pero el episodio reavivó las quejas por la falta de controles. Por + Seguir en







Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

La calma habitual de las playas de Mar Azul se vio interrumpida por una violenta pelea entre vendedores ambulantes y churreros, registrada en video y viralizada en redes sociales.

El episodio ocurrió durante el día, en un sector concurrido del balneario, y fue presenciado por turistas, incluidos niños, que debieron alejarse del lugar para evitar resultar lesionados. Las imágenes muestran golpes de puño, patadas y agresiones con canastas en medio de la arena.

Según fuentes locales, el trasfondo del conflicto estaría vinculado a la crisis económica que atraviesa la temporada de verano. La baja en las ventas habría intensificado la disputa por los espacios de mayor circulación de público, generando enfrentamientos entre trabajadores informales.

El hecho también expuso el malestar de los veraneantes por la ausencia de controles policiales o municipales en la zona. Pese a la violencia del cruce, no se reportaron heridos de gravedad ni personas detenidas de manera oficial.