Otra pelea de rugbiers en la Costa: tres jóvenes fueron detenidos en Pinamar

Son jugadores del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba. Uno de los tres implicados es menor de edad. Increparon y agredieron a otros chicos de Santa Fe, que terminaron con hematomas y contusiones.

Uno de los tres implicados es menor de edad.

Uno de los tres implicados es menor de edad.

A poco de cumplirse seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, la costa atlántica volvió a ser escenario de una brutal pelea que involucró a un grupo de rugbiers. En esta ocasión, tres jóvenes jugadores del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, fueron detenidos este sábado en Ostende, partido de Pinamar, tras protagonizar un violento ataque en banda contra otros chicos oriundos de Santa Fe en la vía pública.

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul


El episodio se registró en la calle Almirante Brown, donde un grupo numeroso increpó y agredió físicamente a los damnificados, provocando la alarma de los vecinos. Ante un llamado al 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) desplegaron un operativo que permitió la captura de tres de los agresores.

Los detenidos habrían tenido una participación activa en la golpiza, cuyos motivos aún no fueron determinados por los investigadores.

rugbiers detenidos

Las víctimas, todas mayores de edad, fueron trasladadas para recibir asistencia médica tras el ataque. Según el parte oficial, los profesionales de salud constataron que los jóvenes presentaban diversos hematomas y contusiones, aunque aclararon que las lesiones sufridas "no revestían riesgo para su salud".

La causa judicial fue caratulada preventivamente como “lesiones leves” y quedó bajo la órbita de la UFI N° 5 de Pinamar. Asimismo, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los tres implicados es menor de edad.

