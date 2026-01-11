Turismo en Ushuaia: el parque nacional que mezcla bosque, costa y silencio

A tan solo 12 kilómetros de la ciudad, es el único parque argentino que combina montaña, bosque y costa marina en un mismo lugar.

El Parque Nacional Tierra del Fuego , creado en 1960, y es el único parque nacional de Argentina que combina ambientes de montaña, bosque y costa marina. Ubicado en el extremo sudoeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego , este santuario de 68.909 hectáreas protege el tramo final de la Cordillera de los Andes y la biodiversidad del bosque subantártico o andino-patagónico.

Es un destino imprescindible para quienes visitan Ushuaia en este verano 2026 , ofreciendo paisajes donde los picos nevados se hunden directamente en las aguas frías del Canal Beagle. Un viaje que sin duda te dejará postales increíbles y una experiencia única.

Un consejo para el viajero es que el clima es sumamente cambiante, por lo tanto, se recomienda el uso de calzado de trekking impermeable y ropa térmica aunque la visita sea durante el verano.

El parque se encuentra a solo 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Ushuaia. Limita al oeste con la República de Chile y al sur con el Canal Beagle.

El parque está diseñado para que el visitante pueda disfrutar del entorno a través de senderos de diversas dificultades:

Bahía Lapataia: es el final de la Ruta Nacional 3 y un punto panorámico ideal para observar el ecosistema de marismas.. Allí se encuentra el famoso cartel que indica que llegaste al final de la carretera que nace en Buenos Aires.

Lago Acigami (ex Roca): un imponente espejo de agua de origen glacial enmarcado por montañas. Es perfecto para caminatas tranquilas y para observar aves como el cauquén.

Ensenada Zaratiegui: se ubica la Unidad Postal del Fin del Mundo, donde los viajeros pueden sellar su pasaporte y enviar postales. Desde este punto nace la Senda Costera, un trekking de dificultad media que bordea el canal.

Cascada del Río Pipo: un paseo corto y accesible que permite ver los saltos de agua y los efectos de la actividad de los castores en la zona.

La ropa y el calzado que utilices es un punto muy importante a tener en cuenta en tu visita. Otro aspecto a considerar es que algunos senderos largos requieren un registro previo por seguridad. Además, al ser un parque nacional, rige el principio de "basura cero". Por lo tanto, todo lo que ingreses al parque debe volver con vos a la ciudad, así que es requerido llevar contenedores pequeños donde puedas guardar tus desechos.

Cómo llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego

Para quienes viajan desde CABA, la forma más habitual es tomar un vuelo al Aeropuerto de Ushuaia con un tiempo estimado de 3 horas y media, y desde allí, trasladarse al parque por vía terrestre.

Desde Ushuaia, existen tres formas principales de acceder al área protegida. Para quienes cuenten con vehículo particular o de alquiler, el camino es tomando la Ruta Nacional 3 hacia el oeste. Otra opción es tomar una de las combis que salen con frecuencia diaria desde el centro de Ushuaia y tienen paradas fijas en los puntos principales del parque.

Por último, para quienes buscan conocer la historia, la geología y la flora local de la mano de expertos, acceder a tours y excursiones guiadas puede ser la mejor opción, ya que ofrecen servicio de transporte desde la ciudad, acompañado de un recorrido informativo.