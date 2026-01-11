Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza La modelo tuvo a su segundo hijo el último día de 2025 y su prometido se despidió para cumplir con su agenda laboral. La primera semana sin el exfutbolista. + Seguir en







Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

La modelo Daniela Christiansson compartió en Instagram cómo vivió la primera semana junto a su segundo hijo, Lando, en Suiza con Maxi López trabajando en Argentina. "Me encanta revivir la etapa de recién nacido", detalló la joven en Instagram.

"Poco a poco encontrando nuestro ritmo, un día a la vez", sostuvo Christiansson en la descripción de una foto junto al bebé, aseguró que tiene el corazón "más lleno que nunca" y le remarcó: "Verte desarrollar es mágico".

El exfutbolista pasó Navidad y Año Nuevo con su prometida y su hija Elle. Lando debía nacer alrededor del 20 de diciembre, pero el nacimiento se atrasó y el participante de MasterChef Celebrity le cambió los planes de parto a su pareja para volver a tiempo a Telefe y OLGA. Lando nació sin complicaciones y a las 48 horas la modelo estaba en casa tras una cesárea.

Es la primera foto que Christiansson comparte desde su casa donde se la ve junto al recién nacido. Maxi les comentó a ambos tres corazones. En la imagen se puede ver el arbolito de Navidad todavía armado y las decoraciones que lo acompañan aún colgadas por la casa.

Mientras, López llegó a Mar del Plata para participar del programa Sería Increíble del canal de streaming OLGA y al publicar en una historia de Instagram una foto del atardecer afirmó lo "mucho" que extrañó su país.

