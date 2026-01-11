IR A
Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

La modelo tuvo a su segundo hijo el último día de 2025 y su prometido se despidió para cumplir con su agenda laboral. La primera semana sin el exfutbolista.

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

La modelo Daniela Christiansson compartió en Instagram cómo vivió la primera semana junto a su segundo hijo, Lando, en Suiza con Maxi López trabajando en Argentina. "Me encanta revivir la etapa de recién nacido", detalló la joven en Instagram.

Maxi López tendrá su propio programa: un reality show. 
Bomba: Maxi López tendrá su propio reality show en Argentina para mostrar su transformación física

"Poco a poco encontrando nuestro ritmo, un día a la vez", sostuvo Christiansson en la descripción de una foto junto al bebé, aseguró que tiene el corazón "más lleno que nunca" y le remarcó: "Verte desarrollar es mágico".

Embed - Daniela Christiansson on Instagram: "First week at home with you Loving to live this newborn phase again. Seeing you evolve is magical. So much love, so many emotions, and a heart fuller than ever. Loving you, slowly finding our rhythm… one day at a time. #newbornphase #motherhoodjourney #secondtimemom"
View this post on Instagram

El exfutbolista pasó Navidad y Año Nuevo con su prometida y su hija Elle. Lando debía nacer alrededor del 20 de diciembre, pero el nacimiento se atrasó y el participante de MasterChef Celebrity le cambió los planes de parto a su pareja para volver a tiempo a Telefe y OLGA. Lando nació sin complicaciones y a las 48 horas la modelo estaba en casa tras una cesárea.

Es la primera foto que Christiansson comparte desde su casa donde se la ve junto al recién nacido. Maxi les comentó a ambos tres corazones. En la imagen se puede ver el arbolito de Navidad todavía armado y las decoraciones que lo acompañan aún colgadas por la casa.

Mientras, López llegó a Mar del Plata para participar del programa Sería Increíble del canal de streaming OLGA y al publicar en una historia de Instagram una foto del atardecer afirmó lo "mucho" que extrañó su país.

Maxi López Mar del Plata
