Adiós al Animal Print: el estampado que se viene con todo en 2026 Para la temporada de frío pisan fuerte nuevos modelos y fuentes de inspiración, que destierran los viejos estampados. Por + Seguir en







Chau al animal print, llega un nuevo estilo elegido para esta temporada Dolce Gabbana

La pata de gallo vuelve a ocupar el centro de la escena y desplaza al animal print. El cambio acompaña una estética más sobria vinculada al lujo silencioso. Europa instala el rumbo con colecciones que priorizan clásicos versátiles. El estampado se afirma como una inversión duradera dentro del guardarropa. El animal print, en especial el leopardo, fue durante años un recurso dominante en la moda cotidiana y en las pasarelas, instalado como una elección segura para construir presencia. Esa repetición constante empieza a perder efecto en 2026, donde la saturación abre paso a una revisión más amplia del estilo. La escena actual se corre de lo estridente y se acerca a una lógica más medida, donde cada prenda cumple un rol más definido dentro del conjunto.

Moda pata de gallo Freepik

La industria acompaña ese giro con una mirada enfocada en la durabilidad y en la combinación de piezas. Las nuevas colecciones refuerzan la idea de un guardarropa más estable, donde la tendencia no depende de lo inmediato sino de su capacidad de sostenerse en el tiempo. En ese marco, ciertos clásicos vuelven a cobrar sentido y se posicionan como respuestas concretas a este cambio de enfoque.

Vuelve la Pata de Gallo a ser tendencia en 2026 La pata de gallo, también conocida como pied de poule, reaparece con fuerza y se instala como uno de los estampados centrales del año. Su diseño, basado en figuras abstractas que recuerdan a una huella, tiene origen en tejidos de lana escoceses y fue adoptado por la aristocracia inglesa como símbolo de distinción. Figuras como el Príncipe de Gales y el Duque de Windsor lo incorporaron a su vestuario, mientras que su llegada al universo femenino se consolidó a partir del trabajo de Coco Chanel, quien lo integró a una propuesta moderna.

Las pasarelas europeas reflejan este cambio con claridad. Las colecciones más recientes muestran menos exceso y una búsqueda más precisa en la elección de estampados. El animal print pierde protagonismo frente a opciones que permiten mayor equilibrio visual. La pata de gallo encaja en esa línea, ya que aporta identidad sin romper la armonía del conjunto.