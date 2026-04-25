25 de abril de 2026 Inicio
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Adiós al Animal Print: el estampado que se viene con todo en 2026

Para la temporada de frío pisan fuerte nuevos modelos y fuentes de inspiración, que destierran los viejos estampados.

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Chau al animal print

Chau al animal print, llega un nuevo estilo elegido para esta temporada 

Dolce Gabbana
  • La pata de gallo vuelve a ocupar el centro de la escena y desplaza al animal print.
  • El cambio acompaña una estética más sobria vinculada al lujo silencioso.
  • Europa instala el rumbo con colecciones que priorizan clásicos versátiles.
  • El estampado se afirma como una inversión duradera dentro del guardarropa.

El animal print, en especial el leopardo, fue durante años un recurso dominante en la moda cotidiana y en las pasarelas, instalado como una elección segura para construir presencia. Esa repetición constante empieza a perder efecto en 2026, donde la saturación abre paso a una revisión más amplia del estilo. La escena actual se corre de lo estridente y se acerca a una lógica más medida, donde cada prenda cumple un rol más definido dentro del conjunto.

Todo está disponible para recorrerlo a pie.
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Moda pata de gallo

La industria acompaña ese giro con una mirada enfocada en la durabilidad y en la combinación de piezas. Las nuevas colecciones refuerzan la idea de un guardarropa más estable, donde la tendencia no depende de lo inmediato sino de su capacidad de sostenerse en el tiempo. En ese marco, ciertos clásicos vuelven a cobrar sentido y se posicionan como respuestas concretas a este cambio de enfoque.

Vuelve la Pata de Gallo a ser tendencia en 2026

La pata de gallo, también conocida como pied de poule, reaparece con fuerza y se instala como uno de los estampados centrales del año. Su diseño, basado en figuras abstractas que recuerdan a una huella, tiene origen en tejidos de lana escoceses y fue adoptado por la aristocracia inglesa como símbolo de distinción. Figuras como el Príncipe de Gales y el Duque de Windsor lo incorporaron a su vestuario, mientras que su llegada al universo femenino se consolidó a partir del trabajo de Coco Chanel, quien lo integró a una propuesta moderna.

Las pasarelas europeas reflejan este cambio con claridad. Las colecciones más recientes muestran menos exceso y una búsqueda más precisa en la elección de estampados. El animal print pierde protagonismo frente a opciones que permiten mayor equilibrio visual. La pata de gallo encaja en esa línea, ya que aporta identidad sin romper la armonía del conjunto.

Moda pata de gallo 1

Este estilo puede adaptarse a looks de oficina, a propuestas urbanas o a salidas nocturnas sin desentonar. Un blazer en blanco y negro combinado con jean permite construir una imagen equilibrada, funcional para pasar del trabajo a un after office. Su paleta facilita la combinación con otras prendas, mientras que las versiones en escalas mayores o en color amplían las opciones sin modificar su esencia.

A diferencia de otras tendencias que se diluyen con rapidez, la pata de gallo conserva un valor sostenido. Desde su presencia en los años 60 hasta su adopción en el estilo de Lady Di en los 80, el estampado mostró capacidad de adaptación sin perder identidad. En un escenario donde la moda se orienta hacia el lujo silencioso y la compra consciente, sumar una prenda con esta trama implica incorporar un recurso que seguirá vigente más allá de una temporada.

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