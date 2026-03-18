El mítico volcán que está en Argentina: es imponente y se puede visitar

En plena Cordillera de los Andes, un gigante dormido desde hace siglos convoca a viajeros de todo el mundo con sus paisajes de postal, su biodiversidad única y senderos para todos los niveles.

Todo fluye en armonía al pie de los Andes, en un escenario que mezcla aventura y contemplación.

El Parque Nacional Lanín es uno de los rincones más imponentes de la Patagonia argentina . Ubicado en la provincia de Neuquén, este territorio de más de 412.000 hectáreas combina cumbres permanentemente nevadas con bosques de pehuén y raulí, ríos glaciarios, lagos de aguas turquesas y una fauna nativa que incluye pumas, cóndores y más de doscientas especies de vertebrados.

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El protagonista indiscutido del parque es su volcán , que con casi 3.800 metros de altura integra el legendario Cinturón de Fuego del Pacífico . Activo pero dormido desde hace más de quince siglos, permite que los turistas más valientes se acerquen a su base o incluso intenten alcanzar su cumbre en expediciones de varios días. Su condición de hito fronterizo lo hace visible tanto desde el lado argentino como desde Chile, lo que le suma una dimensión geográfica singular.

Más allá del volcán, el parque alberga comunidades mapuches que conservan sus costumbres ancestrales, especialmente en el sector norte, donde los bosques de araucarias generan paisajes únicos. La cercanía a localidades como San Martín de los Andes y Junín de los Andes hace más fácil la estadía, mientras que la Ruta de los Siete Lagos conecta este destino con otros puntos turísticos imperdibles de la región patagónica.

El volcán Lanín se levanta en la frontera argentino-chilena, dentro del sistema cordillerano andino, en la provincia de Neuquén. Del lado argentino queda comprendido en el Parque Nacional Lanín, mientras que del lado chileno forma parte del Parque Nacional Villarrica, cerca del paso fronterizo Mamuil Malal.

Con 3.747 metros sobre el nivel del mar, su pico cubierto de nieve eterna lo distingue del resto de las cumbres vecinas y lo convierte en un referente geográfico visible desde distintos puntos de la región.

Qué puedo hacer en el volcán Lanín

Las posibilidades que ofrece el volcán y su entorno son amplias y se adaptan a distintos perfiles de viajero:

Encarar el ascenso hasta la cima, una expedición que demanda al menos dos días, con pernocte en refugios de montaña y acompañamiento de un guía habilitado.

Recorrer el Sendero al Mirador del Lago Tromen, una caminata de un kilómetro apta para familias que cruza bosques y termina en un mirador con vistas al volcán y al lago, con playa de arena ideal para un picnic.

Transitar el Sendero Base Norte, un trayecto de 2,5 kilómetros por lengas bien señalizadas hasta los 1.275 metros de altura, recomendado para principiantes y grupos con chicos.

Explorar la Ruta del Pehuén en el sector norte del parque, donde los bosques de araucarias enmarcan paisajes únicos y las comunidades mapuches comparten el vínculo ancestral con estos árboles.

Navegar por los lagos Huechulafquen y Paimún en excursiones que parten desde Puerto Canoas, con visita al bosque enano en el lago Epulafquen.

Practicar rafting y kayak en el río Aluminé, reconocido entre los mejores del mundo para deportes de aguas blancas, o en los lagos que salpican la región.

Hacer la Ruta de los Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, bordeando espejos de agua de postal.

Relajarse en las termas naturales de Lahuen Co y del lago Queñi, especialmente después de jornadas intensas de trekking.

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Cómo llegar al volcán Lanín

Desde Argentina, el acceso más habitual parte de Junín de los Andes por la Ruta Nacional 23 y continúa por la Ruta Provincial 60 hasta el estacionamiento del parque, cubriendo unos 65 kilómetros en total, de los cuales los últimos diez son de ripio transitable. Los turistas que salgan desde San Martín de los Andes deberán recorrer alrededor de 105 kilómetros.

En cuanto a vías aéreas, el aeropuerto de Chapelco es el acceso aéreo más cercano y conecta con las tres localidades de referencia: San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. Quienes prefieran el transporte público disponen de servicios regulares de micro que unen estas ciudades por la Ruta Nacional 40 y otros corredores cordilleranos, con la posibilidad de alquilar un auto una vez en destino.