Vacaciones en Argentina 2026: el pueblito escondido que no recibe miles de turistas y sirve para escapar del calor

Una localidad serrana de Santiago del Estero combina tranquilidad, termas cercanas y paisajes ideales para desconectar en verano.

Villa La Punta

Villa La Punta, turismo serrano para escapar del calor.

  • Villa La Punta está ubicada a 80 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en un entorno serrano con bajo flujo turístico.

  • El destino se caracteriza por su cercanía a un reconocido embalse con aguas termales, atractivo clave para el verano.

  • La localidad creció a partir de actividades como cría de ganado y cultivo de maíz y algodón, favorecida por la fertilidad del suelo.

  • En la zona se pueden realizar caminatas entre cerros, recorridos en bicicleta y visitas al Parque Nacional Copo, donde habitan especies autóctonas.

El norte argentino se caracteriza por su diversidad de colores, climas y paisajes, pero también por albergar destinos que se mantienen al margen de los grandes circuitos turísticos. En ese mapa aparece Villa La Punta, el pueblito escondido que no recibe miles de turistas y que se presenta como alternativa para escapar del calor durante las Vacaciones en Argentina 2026.

Ubicado en la provincia de Santiago del Estero, este enclave serrano conserva una atmósfera apacible, ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad sin aglomeraciones. Su cercanía con un reconocido embalse suma el atractivo de las aguas termales, un complemento especialmente valorado en los meses de altas temperaturas.

A lo largo del tiempo, la localidad fue construyendo una identidad propia. Las primeras familias se dedicaron a la cría de ganado y al cultivo de maíz y algodón, impulsadas por la fertilidad del suelo y la presencia de cursos de agua. La llegada del ferrocarril marcó un momento clave en su desarrollo al conectar la zona con otras localidades de la región; sin embargo, el posterior cierre de líneas redujo esa circulación y contribuyó a que el pueblo recuperara un perfil más aislado, rasgo que hoy se traduce en baja masividad turística.

Villa La Punta se consolida dentro del turismo de Argentina como alternativa serrana poco masiva.

Dónde queda Villa La Punta

Villa La Punta se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, a aproximadamente 80 kilómetros al norte de la capital provincial. Está emplazada en una zona serrana, rodeada de cerros y paisajes naturales que marcan su identidad territorial.

La localidad forma parte del interior santiagueño y se ubica en un entorno montañoso que la distingue de los centros urbanos más poblados de la provincia. Su ubicación estratégica dentro del norte argentino la posiciona como una alternativa cercana para quienes parten desde la capital provincial.

Qué puedo hacer en Villa La Punta

Uno de los principales diferenciales de Villa La Punta es su proximidad a un reconocido embalse con aguas termales, un atractivo especialmente valorado durante el verano. Esta combinación entre entorno serrano y posibilidad de refrescarse convierte al destino en una alternativa buscada para escapar de las altas temperaturas sin grandes concentraciones de visitantes.

El paisaje montañoso permite realizar caminatas entre cerros y senderos naturales, además de recorridos en bicicleta en un ambiente de baja masividad turística. Desde los puntos más elevados se obtienen vistas panorámicas del entorno y atardeceres con cielos despejados e intensos contrastes de color, uno de los momentos más destacados para quienes priorizan la contemplación y la fotografía.

En las cercanías también se puede visitar el Parque Nacional Copo, un espacio ideal para el contacto con la fauna autóctona, donde habitan especies como el tatú carreta y el pecarí chaqueño, además de numerosas aves. La experiencia se completa con la gastronomía regional, que incluye empanadas santiagueñas, chivito asado y rosquitas dulces tradicionales.

Cómo llegar a Villa La Punta

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido por vía terrestre hasta Villa La Punta es de aproximadamente 1.050 kilómetros. En automóvil, el trayecto demanda entre 12 y 14 horas, dependiendo del tránsito y las paradas, tomando principalmente la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta Santiago del Estero y luego continuando hacia la localidad.

En micro de larga distancia, el viaje hasta la capital santiagueña suele extenderse entre 14 y 16 horas, según el servicio. Desde allí, se puede completar el tramo final por carretera hacia Villa La Punta mediante transporte local.

Villa la Punta
Villa La Punta combina serranías, termas y tranquilidad en Santiago del Estero.

Otra alternativa es el avión hasta la ciudad de Santiago del Estero, con un tiempo de vuelo aproximado de 1 hora y 45 minutos desde Buenos Aires. Una vez en destino, el resto del recorrido se realiza por vía terrestre hacia el norte provincial hasta llegar al pueblo serrano.

