Este rincón neuquino mezcla deportes de nieve, cascadas espectaculares y termas curativas en un entorno de montaña que cautivó al mundo entero

Caviahue representa un paraíso escondido en Argentina que impacta por estar rodeado de montañas y presidido por un volcán imponente. Este pueblo poco conocido de la provincia de Neuquén promete brindar una experiencia única a sus visitantes, combinando grandes postales con decenas de actividades para disfrutar en familia durante cualquier estación del año.

Gracias a sus paisajes únicos, el pueblo fue distinguido en el 2025 por la Organización Mundial del Turismo con una mención especial por el compromiso de sus habitantes para preservar el medio ambiente.

Caviahue-Copahue es un encantador pueblo de montaña que cautivó al mundo con su belleza natural y su riqueza cultural. Conformado por dos asentamientos separados apenas 16 kilómetros entre sí, este rincón andino fue seleccionado para competir por convertirse en uno de los mejores pueblos turísticos del mundo en el marco del concurso Best Tourism Villages organizado por ONU Turismo, distinción que busca reconocer pueblos de baja densidad demográfica que sean ejemplo de turismo en el entorno rural.

El destino se ubica dentro del área natural protegida del Parque Provincial Copahue, rodeado por una geodiversidad sin igual donde conviven un volcán activo, manifestaciones termales, lagos de aguas ácidas y bosques de araucarias.

Este pueblo neuquino es conocido por el Volcán Copahue que crea aguas termales , sus bosques milenarios de araucarias cubiertos de nieve (uno de los pocos lugares del mundo donde existen) y sus largas temporadas invernales con deportes para toda la familia. Durante el invierno los turistas pueden optar por esquí, snowboard, paseos en motos de nieve o vehículos oruga para llegar al cráter del volcán, y trineos tirados por perros.

En verano y otoño hay otros planes como trekking a las 7 cascadas del Agrio (sendero de 3 kilómetros ideal para niños), visita al Salto del Agrio de más de 40 metros de altura que serpentea entre cañones de lava, y ascenso a la Laguna Escondida.

Dónde queda Caviahue

Caviahue se encuentra ubicado en el interior de la provincia de Neuquén, a unos 370 kilómetros de la ciudad capital, en pleno corazón de la cordillera de los Andes. Este rincón andino se sitúa dentro del área natural protegida del Parque Provincial Copahue, en una región de geodiversidad excepcional rodeada de montañas, volcanes y bosques milenarios de araucarias que lo convierten en uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Qué puedo hacer en Caviahue

Las experiencias y atractivos disponibles en este pueblo de montaña neuquino son amplios y variados según la temporada:

Practicar esquí de fondo y alpino durante la temporada invernal en las pistas del centro de esquí

Realizar snowboard aprovechando las largas temporadas de nieve que cubren la aldea durante los meses invernales

Disfrutar de paseos en motos de nieve para explorar el paisaje nevado de la cordillera

Realizar excursiones en vehículos oruga hasta el cráter del Volcán Copahue para contemplar su actividad

Experimentar trineos tirados por perros, actividad ideal para disfrutar en familia

Realizar trekking a las Siete Cascadas del Agrio, sendero de 3 kilómetros ideal para niños que recorre caídas de agua formadas por el río homónimo a su paso por la boca del cráter del volcán

Admirar cascadas como la del Basalto, la Cabellera de la Virgen y la del Gigante en el circuito de las Siete Cascadas

Visitar el Salto del Agrio, cascada de más de 40 metros de altura que serpentea entre cañones de lava y exhibe colores ocre, naranjas y amarillos gracias a los minerales arrastrados por el río

Ascender a la Laguna Escondida, espejo de agua rodeado de araucarias que ofrece vista panorámica del Lago Caviahue y el Volcán Copahue

Conocer el Puente de Piedra y la Cascada Escondida que brindan experiencias únicas en contacto con la naturaleza

Relajarse en las Termas de Copahue, opción ideal para disfrutar de sus aguas curativas y minerales calentadas por la actividad volcánica

Conocer la cultura de las comunidades mapuches presentes en la zona que enriquecen la identidad del lugar

Cómo llegar a Caviahue

Para llegar a Caviahue desde la ciudad de Neuquén se deben recorrer 352 kilómetros por las rutas nacionales y provinciales pavimentadas 22, 21 y 26, atravesando el Cajón del Hualcupén y los impresionantes Riscos Bayos que ofrecen un preludio espectacular antes de llegar a este pueblo de ensueño. Desde la Ciudad de Buenos Aires la distancia a recorrer es de aproximadamente 1.570 kilómetros en auto, trayecto que conduce hasta este rincón andino ubicado en pleno corazón de la cordillera de los Andes neuquina.