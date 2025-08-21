21 de agosto de 2025 Inicio
¿El mate con café hace bien? Qué dicen los estudios sobre combinar las dos infusiones

Frente a esta práctica en crecimiento, la ciencia también puso el ojo en lo que ocurre al combinar ambas bebidas.

¿Es bueno mezclar ambas infusiones?

El mate es una de las infusiones más representativas de la cultura argentina y del Cono Sur, mientras que el café se ha convertido en una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Ambas tienen un fuerte arraigo social y también se asocian a beneficios en la rutina diaria de millones de personas.

En los últimos años surgió una tendencia que une a estas dos costumbres: la de mezclar yerba mate con café en una misma infusión. Aunque para algunos pueda sonar extraño, cada vez más personas se animan a probar esta combinación, despertando curiosidad sobre sus efectos reales.

Qué efecto tiene combinar el mate con café

-Mate y café

La marca Mate and Co presentó un producto innovador llamado “Blend de Yerba Mate - Coffee x 250 grs”, definido como “la unión ideal entre el mate y el café”.

Se trata de una combinación de yerba mate orgánica con granos de café colombiano tostado. Los especialistas señalan que esta propuesta busca brindar una experiencia distinta a quienes disfrutan de ambas bebidas, ofreciendo un sabor intenso y un extra de energía.

Entre sus beneficios se mencionan el efecto revitalizante de los antioxidantes de la teína y el impulso adicional de la cafeína.

En cuanto a su preparación, una de las recetas más populares recomienda llenar medio mate con yerba, añadir 1 o 2 cucharadas de café molido y, opcionalmente, endulzar con azúcar, miel o incorporar especias como canela o clavo de olor. Luego, se calienta el agua a 80-85°, se acomoda la yerba, se agrega el café encima y se coloca la bombilla. Otra alternativa consiste en mezclar previamente el café molido con la yerba, incorporando dos cucharadas cada medio kilo.

