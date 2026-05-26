26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Alumnos del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini decidieron tomar los colegios por tiempo indeterminado

El objetivo de la protesta es "defender la universidad y la educación pública" frente al ajuste del Gobierno, que impacta en los haberes de los docentes y el mantenimiento edilicio. El dictado de clases no se interrumpirá y cada estudiante mantendrá la libertad de adherirse o no.

Por

La medida de fuerza comenzará esta noche.

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado. Los alumnos manifestaron que el objetivo de la protesta es "defender la universidad y la educación pública" frente al ajuste del Gobierno.

El BNDGes irremplazable para la restituciónde identidades.
Te puede interesar:

Tras la medida cautelar, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos

La medida de fuerza comenzará en horas de la noche, una vez concluido el turno vespertino en las dos instituciones preuniversitarias. Las asambleas estudiantiles resolvieron que el dictado de clases no se interrumpirá y cada alumno mantendrá la libertad de adherirse o no a la protesta.

El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Francisco Pitrola, advirtió sobre la crisis salarial que afecta a la institución. En diálogo con C5N, el dirigente estudiantil manifestó que los profesores padecen un retraso en sus haberes en comparación con los maestros de las escuelas de la Capital Federal.

Además de la recomposición de los salarios, los alumnos sumaron a sus reclamos la falta de mantenimiento edilicio en los establecimientos. Frente a este panorama, Pitrola denunció los perjuicios al sector y expresó: "Eso denota un claro ataque directo a las universidades".

El conflicto por los fondos universitarios acumula disputas en el Congreso y en la Justicia

En este contexto de tensión por el presupuesto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. Con esta movilización, los sindicatos docentes y no docentes exigieron una definición de la Corte Suprema sobre el expediente de la ley.

El Congreso rechazó los vetos presidenciales y promulgó la Ley de Financiamiento Universitario a fines de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación efectiva a la espera de la asignación de partidas presupuestarias específicas.

Para el ciclo 2026, el oficialismo envió un nuevo proyecto legislativo que modifica las pautas de actualización por inflación. La iniciativa establece que los fondos solo recibirán una corrección real si el Índice de Precios al Consumidor supera el 14,3% anual.

Noticias relacionadas

La Unidad Turística Chapadmalal fue inaugurada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

El Gobierno pasó a disponibilidad a los trabajadores de los complejos de Chapadmalal y Embalse

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Jaldo criticó a Milei por difundir un mapa sin Tucumán: "No le falten el respeto a las provincias"

Hilda Horovitz declaró este martes. 

La expareja de Centeno aseguró que fue "usada de testaferro" y negó conocer qué decían los cuadernos

Axel Kicillof crece en las encuestas de cara a 2027.

Mientras Milei se derrumba en las encuestas, Kicillof empieza a crecer y ya encabeza la intención de voto

Nueva reunión de la mesa política del Gobierno.

Sin la presencia de Milei, el Gobierno buscó mostrar gestión y avanzar con nuevas reformas

“Desde diciembre de 2024 no están pagando y nosotros seguimos entregando los pasajes”, explicaron.

Viajes de larga distancia: las empresas aclaran que seguirán entregando pasajes para personas con discapacidad

Rating Cero

Un famoso diseñador acusó a la conductora de no devolver un vestido.

"Una descarada": la tremenda denuncia contra Wanda Nara de parte de un diseñador

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.

Marixa Balli recordó a Rodrigo por su cumpleaños número 53 y contó como se enamoraron

La estatuilla que se llevan a casa los galardonados en los Premios Gardel 2026.

Premios Gardel 2026: todos los ganadores y cómo ver la entrega de estatuillas

Balli y Carmen Barbieri

Carmen Barbieri reaccionó tras las acusaciones de Marixa Balli: "Me cansó esa persona"

El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad.

Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity

Alexander Caniggia

Alex Cannigia moviliza a sus fans contra un participante de Gran Hermano: "Hay que sacar a este gil"

últimas noticias

El BNDGes irremplazable para la restituciónde identidades.

Tras la medida cautelar, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos

Hace 6 minutos
La Policía reprimiendo las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Crisis en Bolivia: en medio de las protestas, el Congreso derogó la ley que regulaba el Estado de Excepción

Hace 35 minutos
Un famoso diseñador acusó a la conductora de no devolver un vestido.

"Una descarada": la tremenda denuncia contra Wanda Nara de parte de un diseñador

Hace 55 minutos
Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J.

Pequeño J volvió a declarar que es inocente: "No sabía nada del plan"

Hace 1 hora
Un ejemplar de ballena azul apareción en las costas de Comodoro Rivadavia. 

Video: histórica aparición de una ballena azul en las costas de Comodoro Rivadavia

Hace 1 hora