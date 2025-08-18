Qué mates son los más usados por los argentinos según un estudio

Este informe revela las preparaciones que conquistaron los paladares de la mayoría, ofreciendo una visión clara de cómo se disfruta esta bebida tan arraigada en la cultura nacional.

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.

El mate no es simplemente una bebida en Argentina; representa una parte esencial de la identidad cultural y social del país. Esta infusión, presente en cada rincón del territorio, trasciende las barreras de clase y edad, convirtiéndose en un ritual cotidiano que simboliza amistad, diálogo y compañerismo. Ya sea para empezar el día, acompañar una merienda o compartir un momento con amigos, el mate se mantiene como un compañero fiel en la vida de los argentinos.

Aunque la esencia del mate radica en la yerba y el agua, la forma de prepararlo varía enormemente según la persona. Cada cebador guarda su propio secreto y un toque personal, lo que genera una diversidad de sabores y experiencias. Las variantes más populares son el mate amargo y el mate dulce, aunque la creatividad y los gustos individuales dieron origen a una amplia gama de preparaciones que demuestran la versatilidad de esta infusión.

Con el objetivo de comprender mejor las preferencias de los consumidores, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) realizó un estudio exhaustivo para identificar los tipos de mate más elegidos en el país.

El mate representa mucho más que una simple infusión en Argentina; constituye una tradición que se ajusta a los gustos y necesidades de cada persona . Aunque la esencia se mantiene inalterable, la versatilidad de la yerba mate permitió desarrollar una amplia variedad de preparaciones, cada una con su propio atractivo. A continuación, se presentan las diez formas más elegidas para disfrutar del mate en el país, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La preparación más clásica y representativa es el mate amargo. Sencillo y directo, resulta la opción preferida de quienes buscan el sabor puro de la yerba, sin aditivos. En cambio, aquellos que no disfrutan de su amargor natural optan por el mate dulce, al que se le agrega azúcar o edulcorante. Aunque el azúcar tiende a “lavar” la yerba con mayor rapidez, esta variante sigue ocupando un lugar destacado entre quienes buscan un sabor más suave.

Para quienes desean un toque cítrico y, al mismo tiempo, aliviar la acidez, el mate con naranja o limón se presenta como una excelente alternativa. Se incorporan cáscaras secas y picadas, que no solo reducen la acidez estomacal, sino que también aportan aroma y frescura. Si la idea es sumar energía, el mate con café resulta ideal para comenzar el día. Se prepara mezclando una pequeña cantidad de café molido y azúcar con la yerba, lo que genera un sabor intenso y un aporte extra de cafeína.

Mate

Los amantes de las hierbas cuentan con su propia versión: el mate con hierbas serranas. Al incorporar menta, peperina o melisa, la infusión adquiere un carácter similar al té, con un sabor renovado que rompe con la rutina. Para quienes buscan algo más delicado, el mate con miel y cedrón se convierte en una gran opción. Se endulza el agua con una cucharada de miel y se añaden hojas de cedrón, lo que da como resultado una bebida dulce y aromática.

En los días de calor, el tereré ofrece la alternativa perfecta. Esta versión de origen guaraní sustituye el agua caliente por jugo de naranja o pomelo con abundante hielo. Representa una forma refrescante de tomar mate, a la que también se pueden añadir hierbas aromáticas propias de cada región. En cambio, durante los fríos inviernos del norte del país aún persiste la costumbre de preparar mate con aguardiente, sumando un chorrito de este licor para enfrentar las bajas temperaturas.

Mate

Existen, además, otras variantes menos frecuentes pero igualmente curiosas. El mate con leche es una de ellas: la leche caliente reemplaza al agua en el cebado, logrando un sabor cercano al del mate cocido con leche. Para los más atrevidos, incluso se prepara con cerveza en lugar de agua, según señala el INYM, lo que da como resultado una combinación inesperada que sorprende a muchos.

Estas diez versiones reflejan que el mate va mucho más allá de una bebida caliente. Se trata de una experiencia única, un ritual que cada persona adapta según sus preferencias, ya sea buscando un sabor intenso, un toque dulce o una opción refrescante. La próxima vez que armes un mate, recordá que las posibilidades son infinitas y que esta tradición puede reinventarse de la manera que más se ajuste a tu gusto.