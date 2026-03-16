16 de marzo de 2026 Inicio
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El impresionante cañón que está en Argentina y es perfecto para hacer rafting y kayak

Esta maravilla mendocina cuenta con formaciones rocosas únicas, la posibilidad de practicar deportes de aventura y de ver represas en donde el río es protagonista absoluto

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Cuenta con más de 50 kilómetros de extensión y es reconocida por su particular relieve.

Cuenta con más de 50 kilómetros de extensión y es reconocida por su particular relieve.

Turismo El Cristo
  • El Cañón del Atuel se extiende a lo largo de 56 kilómetros entre las localidades de El Nihuil y Valle Grande en San Rafael, Mendoza.

  • El cañón presenta figuras talladas por el agua y el viento durante millones de años con nombres como El Mendigo, El Elefante, El Sillón de Rivadavia, El Bosque de Coníferas, El Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes, El Búho, El Submarino y La Torta de Hojaldre.

  • El trayecto incluye cuatro embalses principales (El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande) interconectados para control del caudal y producción eléctrica, con centrales hidroeléctricas que ofrecen paseos guiados y miradores.

  • Las actividades disponibles incluyen rafting, kayak, canotaje, cool-river, canopy, windsurf, motonáutica, escalada, rappel, pesca, paseos en catamarán, cabalgatas, travesías en moto, mountain bike o vehículos 4x4.

En el suroeste de la Argentina, en medio de un entorno de sierras y ríos, existe un rincón donde el paisaje parece esculpido por el tiempo y el agua. San Rafael, una de las ciudades más emblemáticas de Mendoza, se consolida como uno de los puntos más atractivos para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza. Durante los meses de verano este destino ofrece una mezcla de descanso, deporte y paisajes impactantes en una de las formaciones más antiguas de la Cordillera de Los Andes.

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A diferencia de otros destinos turísticos masivos, esta zona ofrece una mezcla singular de riqueza geológica, energía natural y tranquilidad. El caudal del río Atuel es el verdadero protagonista del escenario, rodeado de paredes rocosas que cambian de color según la luz del día. La zona mantiene su magnetismo gracias a una infraestructura que sin alterar el entorno permite a los visitantes acceder a recorridos, actividades acuáticas y espacios para relajarse.

Recién en el tercer tramo del recorrido surge el nombre del Cañón del Atuel, una formación natural con más de 50 kilómetros de extensión reconocida por su particular relieve y por la coloración celeste de sus aguas, efecto del fondo rocoso y los minerales que arrastra el río.

En este lugar se genera parte de la energía que abastece a la provincia. El contraste entre el color turquesa del río y el rojo intenso de las paredes rocosas le otorgan al lugar un aspecto cinematográfico. Aunque no se trata tales como rafting, kayak, cool-river, canopy, windsurf, motonáutica, escalada, rappel, pesca, paseos en catamarán, cabalgatas y travesías en moto, mountain bike o vehículos 4x4.

San Rafael

Dónde queda Cañón del Atuel

El Cañón del Atuel está ubicado a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de San Rafael en la provincia de Mendoza, región de Cuyo, extendiéndose a lo largo de 56 kilómetros entre las localidades de El Nihuil y Valle Grande. El área tiene una superficie de 9.600 hectáreas ubicadas a 815 metros sobre el nivel del mar con clima frío y seco.

Qué puedo hacer en Cañón del Atuel

Las experiencias disponibles en esta formación natural mendocina mezcla aventura, contemplación, deportes acuáticos e historia energética:

  • Realizar un recorrido de más de cincuenta kilómetros asombrándose con figuras talladas por el agua y el viento durante millones de años
  • Contemplar formaciones rocosas con nombres como El Mendigo, El Elefante, El Sillón de Rivadavia, El Bosque de Coníferas, El Lagarto, Los Monstruos y Los Jardines Colgantes
  • Practicar rafting descendiendo en balsas por rápidos de distintos niveles clasificados entre clase II y clase IV según escala internacional de dificultad
  • Realizar kayak en las aguas turquesas del río Atuel
  • Disfrutar de canotaje aprovechando el caudal del río
  • Experimentar cool-river y canopy desde las paredes del cañón
  • Practicar windsurf en los embalses aprovechando las condiciones del viento
  • Realizar motonáutica en las aguas calmas y cristalinas
  • Practicar escalada y rappel en las paredes rocosas que cambian de color según la luz del día
  • Pescar en el río Atuel y sus embalses
  • Realizar cabalgatas por los alrededores del cañón
  • Hacer travesías en moto explorando el terreno quebrado
  • Recorrer en mountain bike los caminos disponibles
  • Realizar excursiones en vehículos 4x4 por el área
  • Participar del pentatlón que incluye disciplinas como windsurf, enduro, ciclismo y escalada
  • Visitar los cuatro embalses principales: El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande
  • Conocer las centrales hidroeléctricas con paseos guiados donde se explican los procesos de generación energética
  • Observar el embalse desde el mirador de Valle Grande ubicado sobre un murallón de 115 metros de altura
Cañón del Atuel, San Rafael, Mendoza
Cañón del Atuel, San Rafael, Mendoza

Cañón del Atuel, San Rafael, Mendoza

Cómo llegar a Cañón del Atuel

Para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires el trayecto en auto hacia San Rafael toma alrededor de 14 horas siguiendo la Ruta Nacional 188, siendo otra alternativa volar hasta la capital mendocina y desde ese lugar tomar un micro o auto particular hasta el sur de la provincia. San Rafael cuenta con una terminal con conexiones regulares y un aeropuerto regional que recibe vuelos desde distintos puntos del país.

Desde el centro de la ciudad el camino hacia el Cañón es directo por la Ruta Provincial 173 recorriendo 38 kilómetros y está bien señalizado, lo que permite una llegada sencilla incluso para quienes lo visitan por primera vez.

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