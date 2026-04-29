Sorpresa: una encuesta revela que Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen de la Argentina

La consultora brasileña Atlas-Intel reveló los resultados de percepción pública sobre la situación política, social y económica del país, y la diputada del Frente de Izquierda aparece en la cima del ranking de valoración de dirigentes políticos, seguida por Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

La consultora brasileña Atlas-Intel, que se hizo conocida en 2023 por ser la que mejor predijo el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, difundió su informe Latam Pulse Argentina correspondiente al mes de abril. En el documento, que se dio a conocer esta tarde miércoles, se destacan los resultados de su último relevamiento sobre la imagen de 15 dirigentes políticos argentinos , en el que predomina un saldo negativo en la valoración pública.

De acuerdo con el estudio , la mayoría de las figuras analizadas presenta niveles de imagen negativa superiores a los de consideración positiva , con una única excepción dentro del listado. Se trata de la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman , quien es la única que logra un diferencial favorable.

Según los datos, Bregman alcanza 47 puntos de imagen positiva frente a 46 de negativa , lo que le otorga una diferencia de un punto a su favor. Este resultado se estaba vislumbrando en las últimas mediciones de la consultora, que mostraba a la dirigente del PTS en segundo lugar y en plena curva de crecimiento en su valoración pública.

En los siguientes puestos del ranking aparecen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Sin embargo, ambos registran un balance desfavorable. Kicillof reúne 46 puntos de imagen positiva y 49 de negativa, mientras que Fernández de Kirchner obtiene 41 puntos positivos frente a 53 negativos.

En cuarto y quinto lugar aparecen la senadora Patricia Bullrich, con 37 puntos de positiva y 60 de negativa, y el presidente Javier Milei, con 36 de positiva y 62 de negativa.

Cae la imagen del Gobierno y la gestión de Milei

En un tramo intermedio del listado se ubican distintos dirigentes con niveles de rechazo más marcados. Entre ellos se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con 29 puntos de imagen positiva y 66 de negativa; el exministro de Economía Sergio Massa, con 28 y 60 puntos respectivamente; y el expresidente Mauricio Macri, quien registra 26 puntos positivos frente a 66 negativos. También figuran el asesor presidencial Santiago Caputo, con 24 y 66 puntos; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, con 23 positivos y 63 negativos; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 18 puntos de imagen positiva frente a 67 negativos; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que obtiene 16 puntos positivos y 75 negativos.

En el segmento de peor desempeño aparecen el diputado nacional Juan Schiaretti, con 13 puntos de imagen positiva y 59 de negativa; el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con 12 y 72 puntos respectivamente; y el expresidente Alberto Fernández, quien cierra el ranking con 10 puntos de imagen positiva frente a 81 de negativa.

El informe también incluyó la evaluación del gobierno nacional y de la figura presidencial. En ese sentido, el 63% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 35,5% la aprueba. Ante la consulta específica sobre el desempeño del Gobierno, el 59,3% lo califica como “malo” o “muy malo”, en tanto que el 30,6% lo considera “excelente” o “bueno”. Un 10,1% opta por una valoración intermedia.

El relevamiento fue realizado entre el 24 y el 28 de abril sobre un total de 4.844 casos, mediante un sistema de reclutamiento digital aleatorio. Según informó la consultora, el margen de error estimado es de un punto porcentual.