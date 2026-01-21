21 de enero de 2026 Inicio
Por qué sumar la vitamina D3 puede ser clave para la longevidad según expertos

Nuevas evidencias destacan su rol en el paso del tiempo biológico. Los especialistas insisten en el uso responsable.

Este nutriente fue reconocido principalmente por su papel en la absorción de calcio y el fortalecimiento del sistema óseo.

  • Estudios recientes vinculan la suplementación diaria de vitamina D3 con un envejecimiento celular más lento en adultos mayores.
  • Un ensayo clínico en Estados Unidos observó efectos positivos sobre los telómeros, marcadores clave del paso del tiempo a nivel celular.
  • Especialistas destacan su rol antiinflamatorio, inmunológico y metabólico más allá del cuidado óseo.
  • Los expertos recomiendan dosis controladas y sostener hábitos saludables como base del bienestar a largo plazo.

La vitamina D3 empezó a ganar protagonismo en el debate sobre el envejecimiento saludable a partir de nuevas evidencias científicas. Investigaciones recientes sugieren que su consumo diario podría estar asociado a una mayor longevidad en personas de edad avanzada, con efectos que van más allá de la salud de los huesos.

Durante años, este nutriente fue reconocido principalmente por su papel en la absorción de calcio y el fortalecimiento del sistema óseo. Pese a eso, el interés científico se amplió al observar su posible influencia en procesos celulares vinculados al envejecimiento y a la aparición de enfermedades crónicas.

En ese sentido, distintos especialistas comenzaron a analizar cómo la vitamina D3 impacta en estructuras internas del organismo y qué implicancias podría tener su suplementación controlada en la calidad de vida a largo plazo.

Qué importancia tiene la vitamina D3 para la longevidad

La vitamina D3 comenzó a ser analizada como un factor relevante en los procesos de envejecimiento a partir de un ensayo clínico realizado en Estados Unidos, que siguió durante cuatro años a más de mil adultos mayores. Los resultados mostraron que quienes consumieron diariamente 2.000 unidades internacionales de este nutriente presentaron un menor acortamiento de los telómeros frente a los grupos que recibieron placebo u omega-3.

Estas estructuras, ubicadas en los extremos de los cromosomas, cumplen un rol clave en la protección del material genético. Su desgaste progresivo está asociado al envejecimiento celular y a un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros trastornos vinculados al paso del tiempo. Mantener su integridad se interpreta como un indicador de mayor estabilidad biológica.

curso-longevidad-japonesa

Según explicó el médico Joseph Mercola en declaraciones al medio Prevention, la menor pérdida de longitud telomérica observada en quienes suplementaron vitamina D3 refleja una desaceleración medible del envejecimiento celular. En contraste, los participantes que consumieron omega-3 no mostraron el mismo efecto, lo que refuerza la particular incidencia de la vitamina D3 sobre este mecanismo.

Además, los especialistas destacan que la vitamina D3 aporta beneficios antiinflamatorios, fortalece el sistema inmunológico y protege la función de las mitocondrias, responsables de la producción de energía celular. También estimula la síntesis de glutatión, un antioxidante central para reducir el estrés oxidativo y sostener la salud metabólica, aunque advierten que su uso debe ser controlado y acompañado de hábitos saludables.

