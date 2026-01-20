Gripe H3N2 en Argentina: Mendoza confirmó la primera muerte por influenza A

Se trata de un turista de 74 años oriundo de España; el hombre permaneció internado en el Hospital Ramón Carrillo y permanecía en estado crítico. Es el primer caso de fallecimiento en el país por esta enfermedad.

Mendoza registró la primera muerte por influenza A (H3N2) subclado K en el país. Se trata de un hombre de 74 años , oriundo de España, que visitó la provincia y tuvo que ser internado en el Hospital Ramón Carrillo por una infección respiratoria de alta complejidad.

Este ejercicio es clave para la longevidad pero si te duelen las rodillas se puede reemplazar: cómo cambia

El turista viajó de España a la Argentina; sin embargo, cuando llegó a la provincia de Mendoza, comenzó a sentirse mal y presentar síntomas de la gripe. Los médicos lo diagnosticaron con un cuadro respiratorio grave y confirmaron que se trataba de la nueva variante de la influenza A llamada H3N2.

La directora del Hospital Ramón Carrillo explicó que el " paciente estaba en el servicio de terapia intensiva desde el 17 de diciembre . Tenía diagnosticada una gripe H3N2 , que es la gripe que estaba en circulación en España y el hemisferio norte. En su momento enviamos muestras al Malbrán para que nos dijera si era el Subclado K y el dato fue confirmado ".

En MDZ Radio 105.5 hablamos con Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo Primera muerte por gripe H3N2 en el país El caso se registró en Mendoza, en el Hospital Carrillo. Se trató de una persona que residía en España desde hace muchos años y que presentaba… pic.twitter.com/da9sb1bmSW

En esa línea explicó que el hombre de 74 años tenía varias comorbilidades y enfermedades crónicas de base , que llevó a que se agravara su cuadro. "Estuvo siempre acompañado de su esposa”, y aclaró que “se hicieron los testeos a familiares y se descartaron posibles contagios vinculados a este paciente”.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.

También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para el abordaje de los casos de H3N2, tanto ambulatorios como hospitalizados. Además, recomendó el uso del oseltamivir, un antiviral conocido por su utilización durante la pandemia de gripe A en 2009.

Según precisaron las autoridades sanitarias en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el tratamiento antiviral con oseltamivir debe considerarse una herramienta complementaria a la vacunación, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar complicaciones.

De acuerdo al informe oficial, el medicamento, que se comercializa bajo el nombre de fantasía Tamiflú, es un inhibidor de la neuraminidasa y alcanza su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No obstante, el Ministerio aclaró que también puede indicarse de manera más tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los principales beneficios del medicamento antiviral se destaca el alivio de los síntomas y una menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Por otro lado, en personas hospitalizadas, la disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.e