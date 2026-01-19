Este es el mejor ejercicio físico para decirle chau a migrañas insoportables Estos dolores de cabeza son tan intensos como incapacitantes, y suelen afectar la vida cotidiana de quienes los padecen. Distintos estudios señalan que la actividad física es el complemento ideal para los tratamientos médicos. Por + Seguir en







El ejercicio físico puede reducir la intensidad y duración de las migrañas, según expertos.

Se estima que más de 4 millones de personas sufren migraña en Argentina.

Se trata de dolores de cabeza intensos e incapacitantes que pueden estar acompañados de náuseas y vómitos.

Además de los medicamentos recetados, los expertos señalan que la actividad física puede reducir la frecuencia e intensidad de los ataques.

Para esto, los mejores ejercicios son los aeróbicos y los de fuerza. La migraña es uno de los problemas de salud más frecuentes a nivel mundial, con graves consecuencias en el bienestar y la vida diaria de quien la padece. Según datos de la Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina (AMYCA), más de 4 millones de personas conviven con este trastorno en nuestro país.

El principal síntoma son dolores de cabeza intensos y pulsátiles, que se presentan con regularidad y pueden durar entre 4 y 72 horas. Además, los pacientes suelen presentar sensibilidad extrema a la luz y al sonido, náuseas y vómitos, por lo que quedan incapacitados mientras dure el episodio.

El acompañamiento profesional y los medicamentos recetados son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con migraña, pero los expertos también recomiendan estrategias complementarias al tratamiento. En este contexto, el ejercicio físico es una de las mejores opciones.

correr Cuál es el mejor ejercicio para aliviar la migraña Según distintos estudios publicados por The Conversation y Harvard Health Publishing señalan que los ejercicios aeróbicos y de fuerza son los mejores para aliviar la migraña. Siempre que se acompañen con medicación, pueden ayudar a disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de los ataques.

En cuanto a los ejercicios aeróbicos, las opciones son variadas e incluyen correr, nadar, caminar y andar en bicicleta. La clave es practicarlos de manera regular y con un mínimo nivel de intensidad, ya que contribuyen a mejorar la salud cardiovascular, la calidad del sueño y el estado de ánimo.

Por otro lado, los expertos señalan que los ejercicios de fuerza que trabajan específicamente el cuello y la espalda pueden mejorar la postura y, de esa manera, colaborar para controlar las migrañas. Estas rutinas se pueden realizar con la ayuda de resistencias, pesas o mancuernas, y son fácilmente adaptables a distintos niveles de exigencia.