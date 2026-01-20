Esto le pasa al cuerpo si comés melón todos los días: ¿lo sabías? Consumido con frecuencia, este alimento típico del verano puede generar efectos positivos en el organismo, aunque no está indicado para todos los casos. Por + Seguir en







El melón se destaca por su alto contenido de agua, vitaminas y bajo aporte calórico. FREEPIK

Favorece la hidratación gracias a su alto contenido de agua.

Aporta vitaminas y minerales clave para el funcionamiento del cuerpo.

Puede ayudar a eliminar líquidos y mejorar la digestión.

No es recomendable abusar en personas con diabetes o colon irritable. El consumo diario de melón puede generar beneficios concretos en el cuerpo, sobre todo por su capacidad para hidratar, aportar nutrientes esenciales y colaborar con procesos digestivos y de eliminación de líquidos. Especialistas señalan que incluirlo de manera habitual puede favorecer el equilibrio del organismo, siempre que se consuma en cantidades adecuadas.

Durante el verano, esta fruta gana protagonismo por su sabor fresco y su alto contenido de agua. Su presencia es habitual en dietas livianas y planes de alimentación orientados a combatir el calor, ya que ayuda a reponer líquidos y minerales sin sumar un exceso calórico al día a día.

De todos modos, el impacto del melón no es igual en todas las personas. Aunque tiene un perfil nutricional favorable, su contenido de azúcares naturales exige moderación en algunos casos, especialmente en quienes tienen condiciones metabólicas o digestivas específicas.

Qué le pasa al cuerpo si comés melón todos los días Incorporar melón de manera cotidiana puede ayudar al cuerpo a mantenerse hidratado, ya que contiene alrededor de 92% de agua. Además, su efecto diurético favorece la eliminación de toxinas y reduce la retención de líquidos. Este alimento también aporta vitaminas A y C, antioxidantes naturales que contribuyen al cuidado de la piel y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Su consumo regular puede mejorar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento, actuando como un laxante suave. Otro de sus puntos destacados es su bajo aporte energético: apenas 34 calorías cada 100 gramos, lo que lo vuelve una opción habitual en planes de alimentación equilibrados. A esto se suma la presencia de potasio, calcio y fibra, nutrientes asociados al cuidado de huesos y dientes.

MELON Con más del 90% de agua, el melón es una de las frutas más elegidas para hidratar el cuerpo durante los meses de calor. FREEPIK No obstante, los especialistas advierten que no todas las personas deberían consumirlo todos los días. Quienes padecen diabetes deben controlar las porciones por su contenido de azúcares, mientras que personas con colon irritable o alergias alimentarias podrían experimentar molestias digestivas.