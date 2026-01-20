Este ejercicio es clave para la longevidad pero si te duelen las rodillas se puede reemplazar: cómo cambia La fuerza bien trabajada sostiene la autonomía física con los años. Adaptar los ejercicios al cuerpo marca la diferencia. Por + Seguir en







Las sentadillas son consideradas por entrenadores y fisioterapeutas como uno de los movimientos más completos para el fortalecimiento del tren inferior y el core. Pexels

Las sentadillas son señaladas por entrenadores como uno de los movimientos más importantes para mantener fuerza y movilidad con el paso de los años.

Una técnica correcta es clave para evitar molestias y aprovechar sus beneficios en piernas, glúteos y zona media.

El dolor de rodillas no implica abandonar el entrenamiento de fuerza, ya que existen variantes igual de eficaces.

Ejercicios centrados en la cadera permiten seguir ganando estabilidad y potencia sin impacto articular. Las sentadillas ocupan un lugar central dentro de los entrenamientos orientados a una vida activa y prolongada. Especialistas en movimiento y fuerza coinciden en que este ejercicio tiene un impacto fundamental para sostener la autonomía física, sobre todo a partir de los 50 años.

Su popularidad no es casual, ya que se trata de un gesto cotidiano que replica acciones básicas como sentarse y levantarse, lo que explica su impacto positivo en la fuerza general, el equilibrio y la estabilidad corporal. Por ese motivo, forma parte de rutinas tanto en personas entrenadas como en quienes buscan mantenerse en movimiento con el paso del tiempo.

Pese a eso, no todos los cuerpos responden de la misma manera. Las molestias articulares, en especial en las rodillas, pueden aparecer si la técnica no es adecuada o si existen limitaciones previas, lo que abre la puerta a otras opciones que cumplen un rol similar dentro del entrenamiento.

sentadillas Cuáles son los ejercicios claves para la longevidad Las sentadillas son consideradas por entrenadores y fisioterapeutas como uno de los movimientos más completos para el fortalecimiento del tren inferior y el core. Caroline Idiens, entrenadora y fisioterapeuta, afirmó que es el ejercicio más relevante cuando se piensa en longevidad, siempre que se realice de forma correcta y adaptada a cada persona.

Es importante prestar atención a su técnica, en donde las rodillas deben seguir la línea de los pies, la cadera iniciar el movimiento hacia atrás y el torso mantenerse estable con el pecho elevado. El peso tiene que distribuirse entre talón y mediopié, evitando cargarlo sobre la punta. También aclaran que es normal que la rodilla supere levemente el pie, ya que cada cuerpo tiene su propio patrón de movimiento.

SENTADILLAS FREEPIK Uno de los errores más habituales es avanzar demasiado rápido sin contar con la movilidad o estabilidad necesarias en caderas y tobillos. Una mala alineación previa al descenso ya condiciona todo el ejercicio, por lo que reforzar la zona media y controlar la postura desde el inicio es muy importante para activar correctamente los glúteos y reducir riesgos. Cuando aparecen dolores de rodilla, la recomendación es detenerse e inclinarse por alternativas. El hip thrust o puente de cadera sobre banco permite trabajar glúteos y fuerza posterior empujando desde los talones, con menor carga articular. Otra variante es el puente de glúteos en el suelo, que también activa la musculatura clave sin impacto. La elección del ejercicio adecuado permite seguir desarrollando fuerza y movilidad de manera segura a cualquier edad.