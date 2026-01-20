Los mejores 7 estiramientos para decirle chau a los dolores de cuello

El sedentarismo, una mala postura o pasar muchas horas frente a la computadora pueden provocarte molestias en las cervicales. Cómo aliviarlos con una breve pausa y movimientos sencillos.

El dolor de cuello es uno de los más habituales y molestos, ya que puede dificultar varias actividades de nuestra vida diaria. Más allá de los analgésicos, existen otras alternativas para aliviar estas molestias, como siete estiramientos muy eficaces que te ayudarán a liberar tensiones.

Los dolores cervicales o de cuello pueden deberse a varios factores, pero uno de los más comunes es una mala postura. Si pasamos mucho tiempo inclinados sobre la computadora, especialmente si el monitor no está a la altura de nuestros ojos, esto puede derivar en contracturas.

La mayoría de estas molestias pueden prevenirse o aliviarse con posturas más ergonómicas y una simple rutina de entrenamiento. Sin embargo, se recomienda consultar al médico si el dolor de cuello está acompañado por otros síntomas como entumecimiento, pérdida de fuerza en brazos y manos o puntadas en el hombro.

De pie o sentado, mantené el torso rígido y girá la cabeza hacia uno de los lados. El hombro del lado contrario debe mantenerse firme; podés ayudarte sosteniendo la cabeza con la mano. Mantené la posición durante 30 segundos de cada lado.

Con el torso y la cara mirando hacia el frente, incliná la cabeza hacia uno de los lados, de manera que la oreja se acerque al hombro y el cuello se estire. Ayudate con el brazo de ese mismo lado y sostené la posición durante 30 segundos; luego, repetila del lado contrario.

3. Estiramiento cervical en flexión

Incliná la cabeza hacia adelante, acercando la pera al pecho. Para ayudarte, colocá las dos manos a la altura de la nuca y aguantá en esa posición durante 30 segundos. No es necesario ejercer fuerza: con el propio peso de los brazos es suficiente.

4. Estiramiento cervical en extensión

Este movimiento es contrario al anterior: hay que inclinar la cabeza hacia atrás para estirar la parte delantera del cuello. Podés ayudarte apoyando las manos sobre la frente o empujando un poco desde abajo de la pera. Sostené la postura durante 30 segundos.

Estiramiento de cuello, dolor de cuello Freepik

5. Estiramiento cervical en angular de la escápula

Mantené el torso firme, girá la cabeza hacia uno de los lados y luego, ayudándote con la mano, inclinala hacia abajo de manera que la pera se acerque al hombro. Aguantá en esa posición durante 30 segundos y luego repetila del otro lado.

6. Estiramiento cervical en trapecio

Es parecido al anterior, ya que comienza girando la cabeza hacia uno de los lados. La diferencia es que, en lugar de inclinar la cabeza hacia adelante, hay que llevarla hacia atrás con la mano del lado contrario. También se sostiene durante 30 segundos por lado.

7. Estiramiento de la tortuga

Sentate en una silla y mantené la espalda recta, apoyada en el respaldo. Llevá la cabeza hacia adelante todo lo que puedas sin despegar la espalda de la silla y volvé a la posición inicial. Repetí el movimiento durante 30 segundos.