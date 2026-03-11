El destino que no todos contemplan para hacer un viaje en Argentina, pero que enamora con su costanera

Esta avenida de 7 kilómetros junta naturaleza, infraestructura moderna y gastronomía regional en la capital de una provincia en constante movimiento cultural

La Avenida Costanera Vuelta Fermoza es uno de los principales paseos de la ciudad de Formosa , en la provincia homónima, al norte de Argentina. Para quienes desean conocer la capital de la provincia de Formosa, descubrirla desde su costa puede ser la mejor opción. El paisaje que rodea al visitante incluye árboles y el río, islas y barrancos, muelles y miradores, juegos y una fuente que por las noches regala un show de aguas danzantes.

Por primera vez, Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe contra Lula

Fue inaugurada oficialmente el 23 de mayo de 2003 . La avenida recorre la costa del río Paraguay dentro de la ciudad de Formosa, siendo la única avenida de la ciudad que da directamente a la costa.

Es uno de los principales paseos turísticos porque cuenta con moderna infraestructura, amplios espacios de esparcimiento, gran variedad de especies de flora, restaurantes, bares y plazas de juegos infantiles. La avenida no tiene un punto fijo de nacimiento ya que recorre los lados este y oeste de la Avenida 25 de Mayo, aunque para mejor localización se puede tomar como punto de inicio la arteria que ingresa desde la calle H. Irigoyen.

Este paseo cuenta con una fuente con aguas danzantes, juegos para niños, esculturas hiperrealistas de tema religioso y de aves, sanitarios, un mirador y algunos restaurantes en las proximidades donde degustar los sabores típicos del lugar . No solo sirve para compartir unos mates o tererés con amigos o en familia, sino también para hacer ejercicio. Sobre la costanera también se encuentran el puerto y la antigua estación de trenes que hoy es el Paseo Ferroviario.

Los bares y restaurantes que se despliegan en la ciudad esperan con sabores típicos de la gastronomía regional, mientras que la ciudad ofrece museos, teatros, conciertos y exposiciones de arte.

Formosa Costanera Visit Argentina

Dónde queda la costanera de Formosa

La Avenida Costanera Vuelta Fermoza se encuentra frente al río Paraguay en la ciudad de Formosa, capital de la provincia homónima ubicada en el Litoral argentino al norte de Argentina. Es la única avenida de la ciudad que da directamente a la costa del río Paraguay. El paseo se desarrolla a lo largo de 7 kilómetros de extensión por la costa del río Paraguay.

Qué puedo hacer en la costanera de Formosa

Las experiencias disponibles en este paseo emblemático formoseño mezclan naturaleza, recreación, gastronomía y cultura:

Caminar o correr por los 7 kilómetros de extensión de la costanera.

Recorrer la ciclovía diseñada para paseos en bicicleta a lo largo del río Paraguay.

Disfrutar del show de la fuente con aguas danzantes especialmente por las noches.

Llevar a los niños a los juegos infantiles distribuidos en plazas a lo largo del paseo.

Contemplar las esculturas hiperrealistas de tema religioso y de aves que decoran el paseo.

Subir al mirador para obtener vistas panorámicas del río Paraguay y su entorno.

Visitar los bares que se despliegan en la ciudad con propuestas gastronómicas regionales

Conocer el puerto ubicado sobre la costanera.

Recorrer el Paseo Ferroviario que funciona en la antigua estación de trenes.

Conocer los museos y teatros de la ciudad de Formosa.

Costanera Formosa Formosa hermosa

Cómo llegar a la costanera de Formosa

Para llegar a la costanera de Formosa se puede acceder por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Formosa, o por vía terrestre en micros de larga distancia o en auto particular a través de la Ruta Nacional 14. Una vez en la ciudad de Formosa, la Avenida Costanera Vuelta Fermoza se encuentra frente al río Paraguay y puede localizarse tomando como punto de inicio la arteria que ingresa desde la calle H. Irigoyen, desde donde se dobla a la izquierda para comenzar a recorrer este paseo emblemático.