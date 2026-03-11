11 de marzo de 2026 Inicio
El cambio clave que deben conocer los monotributistas de ARCA para marzo 2026

La actualización semestral del régimen ya impacta en cuotas, categorías y topes de ingresos. Qué tener en cuenta para no quedar mal categorizado.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

  • Para miles de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes, marzo llega con cambios que conviene revisar con atención.
  • Tras la recategorización realizada en febrero, comienzan a regir nuevas escalas, topes de facturación y montos actualizados dentro del régimen del monotributo.
  • Las modificaciones fueron establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y forman parte de la actualización semestral obligatoria del sistema.
  • Aunque se trata de un mecanismo habitual dentro del régimen simplificado, este año el cambio vuelve a poner el foco en un punto clave: mantener la categoría actualizada según la facturación real.

ARCA delimitó los nuevos límites de facturación en el sistema del Monotributo
Cuál es el nuevo límite permitido para cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Las modificaciones fueron establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y forman parte de la actualización semestral obligatoria del sistema. El ajuste impacta directamente en las cuotas mensuales y en los parámetros que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente.

Aunque se trata de un mecanismo habitual dentro del régimen simplificado, este año el cambio vuelve a poner el foco en un punto clave: mantener la categoría actualizada según la facturación real. En caso de no hacerlo, el organismo puede aplicar recategorizaciones automáticas de oficio, lo que puede derivar en cuotas más altas o inconsistencias fiscales.

Qué cambio deben tener en cuenta los monotributistas de ARCA en marzo 2026

El ajuste de este período es del 14,29%, calculado en base al índice de precios al consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025. Esto significa que todos los monotributistas pagarán montos más elevados que en 2025, especialmente quienes hayan subido de categoría por aumento en su facturación.

Además de las cuotas, también se modificaron los límites de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado. Superar esos topes puede implicar la obligación de recategorizarse o incluso la exclusión del monotributo para pasar al régimen general.

Por eso, especialistas recomiendan que los contribuyentes revisen su situación fiscal en las próximas semanas, verifiquen su categoría y controlen que los datos registrados en el padrón de ARCA estén actualizados.

Con la actualización vigente desde marzo, las cuotas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes

En las categorías más altas la diferencia entre servicios y venta de bienes es más marcada. Por ejemplo:

  • Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes

También se actualizaron los límites máximos de ingresos brutos anuales que determinan la permanencia dentro de cada categoría.

Entre los principales valores se destacan:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52

A medida que se avanza en las escalas, los límites aumentan progresivamente hasta llegar a la categoría K, que concentra los mayores niveles de facturación permitidos dentro del régimen simplificado.

Revisar la situación fiscal es un trámite simple que puede evitar errores al emitir facturas o inconvenientes con clientes y proveedores.

El proceso puede realizarse online en pocos pasos:

  • Paso 1: Ingresar al sitio oficial Accedé a la página web oficial de ARCA desde tu navegador.
  • Paso 2: Buscar la opción “Consulta de padrón” Dentro del portal dirigite a la sección “Constancias” o “Consulta de padrón”.
  • Paso 3: Ingresar tu CUIT Colocá el número de CUIT sin guiones y completá el código de seguridad solicitado por el sistema.
  • Paso 4: Consultar la información fiscal El sistema mostrará datos como:
  • estado del CUIT
  • condición frente al IVA
  • inscripción en monotributo o régimen general
  • actividad económica declarada
  • domicilio fiscal registrado
  • Paso 5: Descargar la constancia Si necesitás presentar tu situación fiscal ante terceros, podés descargar e imprimir la constancia de inscripción con validez oficial.

Con la actualización de escalas y montos, revisar la categoría se vuelve una tarea clave para los monotributistas.

Mantener los datos actualizados evita recategorizaciones automáticas, ajustes impositivos o problemas al momento de facturar. Por eso, especialistas recomiendan controlar periódicamente la facturación anual y verificar que la categoría declarada coincida con el nivel de ingresos registrado.

